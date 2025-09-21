Απάντηση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για έργα στη Ρόδο: Οι σημερινοί συκοφάντες θα λογοδοτήσουν

Απάντηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Documento όσον αφορά έργα της στο νησί της Ρόδου.

Από το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: «Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο σημερινό (21.9.2025) δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, σχετικό με εν εξελίξει έργα στο νησί της Ρόδου, ως απόλυτα ψευδές και ευθέως συκοφαντικό, με μόνο στόχο την κατασκευή παραπλανητικών εντυπώσεων στην κοινή γνώμη.

H αλήθεια για το υπό εξέλιξη τεχνικό έργο «Βελτίωση επαρχιακής οδού, υπ. αριθμόν 81Α02, από τον κόμβο Φανερωμένης Ρόδου είναι μία και είναι πεντακάθαρη. Η εφημερίδα DOCUMENTO τη γνωρίζει εφόσον έλαβε από το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που έθεσε με διαδοχικά ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια η συντάκτρια που υπογράφει το δημοσίευμα, κ. Μικαέλα Σάββα.

Η συγκεκριμένη περιοχή δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα από το πρωτοφανές πλημμυρικό φαινόμενο Bora που σημειώθηκε στο διάστημα από 30.11.2024 έως 7.12.2024 στο νησί της Ρόδου. Η περιοχή αυτή δέχθηκε και το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης όπως αυτό πιστοποιείται και από τις σχετικές μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τους σταθμούς μέτρησης που διατηρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Αμέσως μετά την υποχώρηση των φαινομένων, οι καταστροφικές ζημιές καταγράφηκαν από τα αρμόδια κλιμάκια μηχανικών της Γεν. Δ/νσης Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου όπως προβλέπεται από το νόμο. Οι καταγραφές κατατέθηκαν αρμοδίως στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Η αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου που είχε ξεκινήσει πριν από την κακοκαιρία, είναι απολύτως τεκμηριωμένη και επιβεβλημένη αφενός για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πλημμυρικού φαινομένου στο δίκτυο όμβριων της περιοχής αλλά και για να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τις νέες προδιαγραφές που απαιτούνται για την ανθεκτικότητα των υποδομών εξαιτίας της κλιματικής κρίσης. Σε αντίθετη περίπτωση, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα ήταν υπόλογη έναντι των πολιτών της Ρόδου».