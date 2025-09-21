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Ρεκόρ εκροών 43 δισ. δολαρίων από τα αμερικανικά αμοιβαία - Στροφή σε ομόλογα
Ειδήσεις
19:45 - 21 Σεπ 2025

Ρεκόρ εκροών 43 δισ. δολαρίων από τα αμερικανικά αμοιβαία - Στροφή σε ομόλογα

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικές εκροές κατέγραψαν την εβδομάδα έως τις 17 Σεπτεμβρίου τα αμερικανικά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια, καθώς οι επενδυτές εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί απέναντι στις υψηλές αποτιμήσεις της αγοράς μετά το εντυπωσιακό ράλι που τροφοδοτήθηκε από τις μειώσεις επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG Lipper, οι καθαρές εκροές ανήλθαν σε 43,19 δισ. δολάρια σε μόλις μία εβδομάδα, το μεγαλύτερο ποσό από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν οι εκροές είχαν φτάσει τα 50,62 δισ. δολάρια. Την ίδια ώρα, ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό στις 6.656,8 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 38% από το χαμηλό του Απριλίου.

Ο Mark Haefele, Chief Investment Officer στη UBS Global Wealth Management, προειδοποίησε ότι ο δείκτης προθεσμιακού λόγου τιμής προς κέρδη (forward P/E) του S&P 500 βρίσκεται στο 22,6x, το υψηλότερο επίπεδο του 99ου εκατοστημορίου των τελευταίων δύο δεκαετιών. «Ύστερα από μια τόσο ισχυρή ανοδική πορεία, μια περίοδος συσσώρευσης δεν πρέπει να μας εκπλήσσει», σχολίασε.

Τα αμοιβαία κεφάλαια μεγάλης κεφαλαιοποίησης σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες, με 34,19 δισ. δολάρια εκροές, τη μεγαλύτερη από το 2020. Παράλληλα, οι επενδυτές απέσυραν 1,58 δισ. δολάρια από μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ενώ τοποθέτησαν μόλις 50 εκατ. δολάρια σε μικρής κεφαλαιοποίησης.

Ο κλάδος της τεχνολογίας βρέθηκε στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, με πωλήσεις ύψους 2,84 δισ. δολαρίων, οδηγώντας τα κλαδικά αμοιβαία σε συνολικές εκροές 1,24 δισ. δολαρίων, διακόπτοντας ανοδικό σερί τεσσάρων εβδομάδων.

Αντίθετα, τα αμερικανικά ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια προσέλκυσαν νέες εισροές για 22η συνεχόμενη εβδομάδα, ύψους 7,33 δισ. δολαρίων, με έμφαση σε βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα επενδυτικής βαθμίδας, καθώς και σε δημοτικά ομόλογα.

Την ίδια στιγμή, τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς κατέγραψαν καθαρές εκροές 23,65 δισ. δολαρίων, βάζοντας τέλος σε τρεις εβδομάδες συνεχών εισροών.

Η τάση δείχνει ότι οι επενδυτές στρέφονται σε πιο αμυντικές τοποθετήσεις, αναζητώντας σταθερότητα σε ομόλογα, ενώ κατοχυρώνουν κέρδη στις μετοχές ύστερα από μια από τις πιο εντυπωσιακές ανόδους των τελευταίων ετών.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/09/2025 - 19:02
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