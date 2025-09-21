ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πάνος Ρούτσι και όλοι οι συγγενείς των θυμάτων δεν είναι μόνοι τους

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρεται στην απεργία πείνας που συνεχίζει για 7η ημέρα ο Πάνος Ρούτσι, διεκδικώντας την εκταφή του παιδιού του που σκοτώθηκε στα Τέμπη, προκειμένου να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για την τραγωδία.

Το κόμμα καταγγέλλει την αδιαφορία της εισαγγελίας και των αρχών, υπογραμμίζοντας ότι οι συγγενείς των θυμάτων έχουν τη στήριξη της κοινωνίας απέναντι στις προσπάθειες συγκάλυψης της κυβέρνησης. Παράλληλα, καλεί στη σημερινή συγκέντρωση συμπαράστασης στο Σύνταγμα, που διοργανώνουν 55 σωματεία του Πολιτισμού.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ως εξής:

«Για 7η ημέρα ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών.

Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη, για να πέσει φως σε όλες τις πτυχές της πολύνεκρης τραγωδίας.

Ο Πάνος Ρούτσι και όλοι οι συγγενείς των θυμάτων δεν είναι μόνοι τους στον δίκαιο αγώνα τους.

Έχουν δίπλα τους τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας που δεν ανέχεται και δεν σιωπά μπροστά στη συγκάλυψη που επιχειρείται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τις αρμόδιες αρχές.

Σήμερα στις 6:30 μ.μ., 55 σωματεία του Πολιτισμού καλούν σε συγκέντρωση συμπαράστασης στην πλατεία Συντάγματος. Η στήριξη και η συμμετοχή όλων των πολιτών θα δυναμώσει το δίκαιο αίτημα του Πάνου Ρούτσι».