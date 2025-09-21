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Ανακοίνωση της Hellenic Train για σταθμό Αφίδνες
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18:30 - 21 Σεπ 2025

Ανακοίνωση της Hellenic Train για σταθμό Αφίδνες

Reporter.gr Newsroom
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Η επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών στον σταθμό Αφίδναι, από τη Δευτέρα 22/09/2025 έως και το Σάββατο 04/10/2025, κατά το χρονικό διάστημα 09:20-17:00, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από τη γραμμή ανόδου (αποβάθρες πλευράς προς Χαλκίδα).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η παραπάνω ρύθμιση γίνεται λόγω τεχνικών εργασιών που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και της μονοδρόμησης στο τμήμα Αφίδναι – Σφενδάλη. «Η Hellenic Τrain βρίσκεται σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση» αναφέρει η εταιρεία.

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