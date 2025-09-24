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Δούκας: Η Αθήνα μέχρι τις αρχές του 2026 θα διαθέτει 24 πλήρως ανακαινισμένες παιδικές χαρές
Αυτοδιοίκηση
10:30 - 24 Σεπ 2025

Δούκας: Η Αθήνα μέχρι τις αρχές του 2026 θα διαθέτει 24 πλήρως ανακαινισμένες παιδικές χαρές

Reporter.gr Newsroom
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Περισσότερο και πιο ασφαλές παιχνίδι στους μικρούς δημότες προσφέρει ο Δήμος Αθηναίων με δύο πλήρως ανακατασκευασμένες παιδικές χαρές στο Νέο Κόσμο (Ραφτοπούλου & Σουλιωτών) και στο Παγκράτι (Δαμάρεως & Αλκέτου). Τα εγκαίνια έγιναν από το Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, το Σάββατο 20/9 και την Κυριακή 21/9, αντίστοιχα.

Ο κ. Δούκας τόνισε: «Οι παιδικές χαρές αποτελούν σημεία αναφοράς για τις γειτονιές μας. Μέχρι τις αρχές του 2026, η Αθήνα θα έχει συνολικά 24 πλήρως ανακαινισμένες παιδικές χαρές. Παραδίδουμε ασφαλείς και σύγχρονους χώρους, όπου τα παιδιά θα μπορούν να απολαμβάνουν ανέμελα το παιχνίδι τους. Προσφέρουμε στους μικρούς δημότες στιγμές χαράς και ξεγνοιασιάς, με ισότιμη πρόσβαση για όλους. Στον Δήμο Αθηναίων, επενδύουμε στη νέα γενιά και ταυτόχρονα δίνουμε ζωή στους δημόσιους χώρους της πόλης».

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), Ελένη Ζωντήρου, ανέφερε: «Κάθε παιδική χαρά που ανακατασκευάζουμε ή δημιουργούμε, φέρνει μαζί της γέλια, δημιουργία και φιλίες. Η ασφάλεια και η προσβασιμότητα για όλα τα παιδιά είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας. Με τις νέες και ανακατασκευασμένες παιδικές χαρές, η Αθήνα γίνεται πιο ανθρώπινη και φιλική».

Νέοι χώροι παιχνιδιού με καθολική προσβασιμότητα

Η παιδική χαρά στη Ραφτοπούλου & Σουλιωτών στο Νέο Κόσμο καταλαμβάνει 248 τ.μ., ενώ η παιδική χαρά στη Δαμάρεως & Αλκέτου στο Παγκράτι έχει συνολική επιφάνεια 340 τ.μ.. Και οι δύο χώροι αναδιαμορφώθηκαν πλήρως, διαθέτοντας νέο εξοπλισμό με σύνθετες κατασκευές, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπάλες, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Έχουν τοποθετηθεί χυτά ελαστικά δάπεδα απορρόφησης κραδασμών, νέα μεταλλική περίφραξη και σύγχρονος φωτισμός.

Οι χώροι διαθέτουν σημεία φυσικής σκίασης από δέντρα, παγκάκια για συνοδούς, βρύσες με πόσιμο νερό και κάδους απορριμμάτων, ενώ εξασφαλίζεται πλήρης πρόσβαση για ΑμεΑ μέσω ειδικά διαμορφωμένων ραμπών. Πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και έχουν πιστοποιηθεί από τον ανεξάρτητο φορέα OCTOCERT, διασφαλίζοντας ένα απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον.

16 παιδικές χαρές ήδη σε λειτουργία – 8 νέες το επόμενο διάστημα

Από τις αρχές του 2024 μέχρι σήμερα, έχουν παραδοθεί συνολικά 16 ανακαινισμένες παιδικές χαρές σε όλη την Αθήνα:

  • Σίνα & Δαφνομήλη, Εξάρχεια
  • Λόφος Στρέφη
  • Δεινοκράτους & Αναπήρων Πολέμου, Κολωνάκι
  • Πλατεία Ραγκαβά, Ακρόπολη (με την ευγενική συνδρομή του Ιδρύματος Ωνάση)
  • Δαμάρεως & Αλκέτου, Παγκράτι
  • Ραφτοπούλου & Σουλιωτών, Ν. Κόσμος
  • Άλσος Προμπονά – Χώρος Α, Ριζούπολη
  • Ζαφειροπούλου & Καβάφη, Πατήσια
  • Σαβαγηνών & Διοπόλεως, Πατήσια
  • Ερμωνάσσης & Πιτυούντος, Ριζούπολη
  • Βικέλα & Λαμπάκη, Πατήσια
  • Βαλλιανών & Δάιρπφελντ, Πατήσια (με την ευγενική συνδρομή της VISA)
  • Άγιος Παντελεήμονας, Αχαρνών
  • Πάφου-Μιχαήλ Βόδα, Άγιος Νικόλαος
  • Πατησίων & Κύπρου, Κυψέλη
  • Βαφειοχωρίου και Παπαστράτου, Γκύζη (με την ευγενική συνδρομή της VISA).

Μέσα στον Οκτώβριο ξεκινάει η κατασκευή 8 νέων παιδικών χαρών, εκ των οποίων οι 5 είχαν εγκαταλειφθεί για δεκαετίες και θα παραδοθούν μέχρι τις αρχές του 2026. Αυτές βρίσκονται στις περιοχές:

  • Ασκληπιού και Γρηγορίου Θεολόγου, πλατεία Νεαπόλεως
  • Πλατεία Καρκαβίτσα, τέρμα οδού Πατησίων
  • Κύμης και Αριστομένους, Αττική
  • Αμφιτρίτης και Άλτεως, Κυψέλη
  • Προμηθέως και Επιδάμνου, Κάτω Πατήσια
  • Πλατεία Παρθένη, Πολύγωνο
  • Ησαΐα Σαλώνων και Αξιού, Γκύζη
  • Λαχανά και Χρυσηίδος, Κυψέλη

Ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει το πρόγραμμα αναβάθμισης των παιδικών χαρών, προσφέροντας ασφαλείς, φιλόξενους και δημιουργικούς χώρους για τα παιδιά και τις οικογένειες της πόλης.

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