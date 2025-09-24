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Δούκας: Εγκρίθηκε η μελέτη - Ξεκινούν σύντομα οι εργασίες για τον Ερασιτέχνη ΠΑΟ
Αυτοδιοίκηση
18:19 - 24 Σεπ 2025

Δούκας: Εγκρίθηκε η μελέτη - Ξεκινούν σύντομα οι εργασίες για τον Ερασιτέχνη ΠΑΟ

Reporter.gr Newsroom
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Παρέμβαση Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για τον Βοτανικό, στην 26η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας.

Όπως τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων: «Η Διπλή Ανάπλαση είναι ένα έργο εμβληματικό, πάρα πολύ σύνθετο, πολύπλοκο, ένα έργο που θυμίζω ότι ξεκίνησε, στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό, με τόνους από σκουπίδια, ενώ έπρεπε να έχουμε σε επίπεδο θεμελίωσης έτοιμο το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Παραλάβαμε τόνους από σκουπίδια, δεν υπήρχαν και χρήματα για απορρύπανση, βγάλαμε 150.000 τόνους και τώρα προχωράει η θεμελίωση του ποδοσφαιρικού γηπέδου. Για τον Ερασιτέχνη, υπήρχε μία δυσκολία, την ξέραμε όλοι. Η δυσκολία ήταν σύνθετη και πολύπλοκη. Το χαρακτηριστικότερο ήταν ότι η περίφημη μελέτη που είχε παρουσιαστεί μετά «βαΐων και κλάδων» τον Μάιο του 2027 προέβλεπε πισίνα αυθαίρετη, εκτός των ορίων. Έγινε νέα μελέτη που βάζει την πισίνα μέσα στην περίφημη κόκκινη γραμμή και όλους τους χώρους.

Επίσης, παραλάβαμε μία τρύπα όπου εκεί γινόταν μία διαδικασία συμπύκνωσης, δυναμικής συμπύκνωσης, για να μπορέσει να γίνει η θεμελίωση. Η Ανάπλαση είχε αναλάβει τη συγκεκριμένη εργασία. Δεν μπορούμε, μάλιστα, να έχουμε τα αναλυτικά στοιχεία, ξέρετε ότι πια ο Δήμος δε συμμετέχει στην Ανάπλαση, αλλά μας είχαν ενημερώσει και εγγράφως ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία. Μάλιστα, είναι μία τεχνική εταιρεία από τη Φθιώτιδα που πήρε το έργο για την αποκατάσταση στον Ελαιώνα, εξειδικευμένη καταλαβαίνω, εταιρεία που ήρθε από τη Λαμία για να κάνει ένα έργο στον Ελαιώνα. Αυτή η εταιρεία δεν έκανε τελικά τη δουλειά όπως έπρεπε, όπως λέει η γεωτεχνική έρευνα του μελετητή κ. Πλατή, με αποτέλεσμα να πρέπει ξανά να γίνει η απαραίτητη δουλειά για να ολοκληρωθεί η στατική μελέτη και να μπορέσουν να υπάρξουν οι μελέτες θεμελίωσης. Άρα, πρόσθετες εργασίες.

Τα προχωρήσαμε, λοιπόν, όλα αυτά, φτιάξαμε νέα μελέτη χωρίς αυθαίρετη πισίνα, χωρέσαμε όλες τις εγκαταστάσεις και παραδόθηκε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όπου έχουμε και την έγκριση. Νομίζω ότι είναι και αυτό μία πολύ σημαντική εξέλιξη. Έχουμε την έγκριση της λειτουργικότητας του έργου του Ερασιτέχνη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Θα προχωρήσουμε στην άμεση υποβολή για έγκριση από το ΚΕΣΑ, το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, για να μπορέσουμε μετά να προχωρήσουμε και στην έγκριση της οικοδομικής άδειας. Και, βεβαίως, παίρνουμε τώρα τις απαραίτητες άδειες και κάνουμε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες ώστε στο 1ο 10ήμερο του Οκτωβρίου συνεργεία να ξεκινήσουν την εκτέλεση των πρόδρομων εργασιών για το έργο, οι οποίες προφανώς θα περιλαμβάνουν και την εξυγίανση του εδάφους αλλά και την αύξηση της φέρουσας ικανότητας του εδάφους, βεβαίως και αυτό με την πολύ κρίσιμη συμβολή της ΑΕΠ Ελαιώνα. Νομίζω είναι μία θετική εξέλιξη, και στο κομμάτι του Ερασιτέχνη οι εξελίξεις προχωρούν με γοργό ρυθμό».

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