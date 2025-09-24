Πρόκληση Νταβούτογλου: Ζητά συνοδεία τουρκικού στόλου στον στολίσκο για Γάζα εντός της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Με προκλητικές αναφορές στη «Γαλάζια Πατρίδα» και στη Μεσόγειο που «κάποτε ονομαζόταν Τουρκική Λίμνη», ο πρώην πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου, επανέρχεται στη δημοσιότητα με αφορμή τον στολίσκο της ανθρωπιστικής αποστολής «Global Sumud Flotilla», που έχει θέσει ως στόχο να προσεγγίσει τη Γάζα.

Η τοποθέτησή του ακολούθησε τις καταγγελίες μελών της αποστολής, ότι πλοία του στολίσκου δέχθηκαν επίθεση από drones στα ανοιχτά της Κρήτης. Σε σχετική ανακοίνωση, το ελληνικό Λιμενικό Σώμα γνωστοποίησε πως έσπευσε άμεσα στην περιοχή μαζί με δύναμη της Frontex, χωρίς ωστόσο να διαπιστώσει ζημιές στα πλοία.

Ο Νταβούτογλου κάλεσε το πολεμικό ναυτικό της χώρας του να συνοδεύσει τον στολίσκο μόλις αυτός εισέλθει στην περιοχή που η Άγκυρα αποκαλεί «Γαλάζια Πατρίδα», ανατολικά της Κρήτης, μιλώντας για «ανθρωπιστικό καθήκον» αλλά και για «στρατηγική κίνηση» που, όπως είπε, θα ενισχύσει την τουρκική αξίωση στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Ο στολίσκος Sumud πρόκειται να εισέλθει στη γραμμή Λιβύης/Ανατολίας, ανατολικά της Κρήτης, την οποία ονομάζουμε “Γαλάζια Πατρίδα”. Ο τουρκικός στόλος πρέπει να τον συνοδεύσει και να τον προστατεύσει από κάθε είδους επίθεση. Η προστασία των πολιτών μας που βρίσκονται σε αυτόν είναι βασική υποχρέωση κάθε κράτους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια επικαλέστηκε το άρθρο 117 του τουρκικού Συντάγματος, ζητώντας από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να δώσει άμεσα εντολή για συνοδεία του στολίσκου. «Αναμένουμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που εκπροσωπεί το αξίωμα του Ανώτατου Διοικητή, να διατάξει το ναυτικό μας με τρόπο που να επιβεβαιώνει την κυριαρχία μας στη γραμμή της Γαλάζιας Πατρίδας, ώστε να μην επιτραπεί στους Ισραηλινούς γενοκτόνους να πετούν ακόντια (sic) στη Μεσόγειο, που κάποτε ονομαζόταν Τουρκική Λίμνη», είπε.