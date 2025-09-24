ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πρόκληση Νταβούτογλου: Ζητά συνοδεία τουρκικού στόλου στον στολίσκο για Γάζα εντός της «Γαλάζιας Πατρίδας»
Ειδήσεις
18:03 - 24 Σεπ 2025

Πρόκληση Νταβούτογλου: Ζητά συνοδεία τουρκικού στόλου στον στολίσκο για Γάζα εντός της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με προκλητικές αναφορές στη «Γαλάζια Πατρίδα» και στη Μεσόγειο που «κάποτε ονομαζόταν Τουρκική Λίμνη», ο πρώην πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου, επανέρχεται στη δημοσιότητα με αφορμή τον στολίσκο της ανθρωπιστικής αποστολής «Global Sumud Flotilla», που έχει θέσει ως στόχο να προσεγγίσει τη Γάζα.

Η τοποθέτησή του ακολούθησε τις καταγγελίες μελών της αποστολής, ότι πλοία του στολίσκου δέχθηκαν επίθεση από drones στα ανοιχτά της Κρήτης. Σε σχετική ανακοίνωση, το ελληνικό Λιμενικό Σώμα γνωστοποίησε πως έσπευσε άμεσα στην περιοχή μαζί με δύναμη της Frontex, χωρίς ωστόσο να διαπιστώσει ζημιές στα πλοία.

Ο Νταβούτογλου κάλεσε το πολεμικό ναυτικό της χώρας του να συνοδεύσει τον στολίσκο μόλις αυτός εισέλθει στην περιοχή που η Άγκυρα αποκαλεί «Γαλάζια Πατρίδα», ανατολικά της Κρήτης, μιλώντας για «ανθρωπιστικό καθήκον» αλλά και για «στρατηγική κίνηση» που, όπως είπε, θα ενισχύσει την τουρκική αξίωση στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Ο στολίσκος Sumud πρόκειται να εισέλθει στη γραμμή Λιβύης/Ανατολίας, ανατολικά της Κρήτης, την οποία ονομάζουμε “Γαλάζια Πατρίδα”. Ο τουρκικός στόλος πρέπει να τον συνοδεύσει και να τον προστατεύσει από κάθε είδους επίθεση. Η προστασία των πολιτών μας που βρίσκονται σε αυτόν είναι βασική υποχρέωση κάθε κράτους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια επικαλέστηκε το άρθρο 117 του τουρκικού Συντάγματος, ζητώντας από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να δώσει άμεσα εντολή για συνοδεία του στολίσκου. «Αναμένουμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που εκπροσωπεί το αξίωμα του Ανώτατου Διοικητή, να διατάξει το ναυτικό μας με τρόπο που να επιβεβαιώνει την κυριαρχία μας στη γραμμή της Γαλάζιας Πατρίδας, ώστε να μην επιτραπεί στους Ισραηλινούς γενοκτόνους να πετούν ακόντια (sic) στη Μεσόγειο, που κάποτε ονομαζόταν Τουρκική Λίμνη», είπε.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΔΜΗΕ: Στα €34,1 εκατ. τα καθαρά κέρδη το πρώτο εξάμηνο – Στις 2/10 η καταβολή του προμερίσματος
Αναλύσεις

ΑΔΜΗΕ: Στα €34,1 εκατ. τα καθαρά κέρδη το πρώτο εξάμηνο – Στις 2/10 η καταβολή του προμερίσματος

Μητσοτάκης από Νέα Υόρκη: Εξετάζεται η απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 16
Πολιτική

Μητσοτάκης από Νέα Υόρκη: Εξετάζεται η απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 16

Jumbo: Αύξηση οργανικών κερδών κατά 5% στο πρώτο εξάμηνο – Στα €165,36 εκατ. τα EBITDA
Αναλύσεις

Jumbo: Αύξηση οργανικών κερδών κατά 5% στο πρώτο εξάμηνο – Στα €165,36 εκατ. τα EBITDA

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σύγκρουση για το Κυπριακό: Χατζηβασιλείου, Διαμαντοπούλου εναντίον Νταβούτογλου (video)
Ειδήσεις

Σύγκρουση για το Κυπριακό: Χατζηβασιλείου, Διαμαντοπούλου εναντίον Νταβούτογλου (video)

Όταν τα logistics γίνονται… εργαλείο της «Γαλάζιας Πατρίδας»
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Όταν τα logistics γίνονται… εργαλείο της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Αναβολή για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Ελιγμός ή αλλαγή στρατηγικής
Άλλοι Αρθρογράφοι

Αναβολή για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Ελιγμός ή αλλαγή στρατηγικής

Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός οφείλει να διεκδικήσει ρήτρα για την Τουρκία και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός οφείλει να διεκδικήσει ρήτρα για την Τουρκία και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/07/2026 - 18:30

Μητσοτάκης: Υπογραφή για τον κόμβο Σκαραμαγκά και αναχώρηση για το Παρίσι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 18:15

Ανασχηματισμός στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προχωρά σε αλλαγή πρωθυπουργού και αναδιάταξη της κυβέρνησης

Πολιτική
12/07/2026 - 17:40

Μυλωνάκης: Η πολιτική τοξικότητα δεν είναι κανονικότητα - Θα τραβήξω κουρτίνα στη χυδαιότητα

Ακίνητα
12/07/2026 - 17:10

ΠΟΜΙΔΑ: Ενεργοποιούνται οι ευεργετικές διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη για τα ακίνητα

Ειδήσεις
12/07/2026 - 16:50

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Κατάσχεση άνω των 2 τόνων ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων από Βουλγαρία

Πολιτική
12/07/2026 - 16:25

Ο Ανδρουλάκης την Δευτέρα 13/7 παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του για τους συνταξιούχους

Ειδήσεις
12/07/2026 - 16:07

Περσικός: Το Ιράν δηλώνει ότι ελέγχει το Ορμούζ, διαψεύδει η CENTCOM – Νέες επιθέσεις, διεθνής συναγερμός

Πολιτική
12/07/2026 - 15:59

Καλαφάτης: Καλλιεργούμε μια οριζόντια κουλτούρα καινοτομίας χτίζοντας σήμερα τις υποδομές του αύριο

Πολιτική
12/07/2026 - 15:29

ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζει την επίθεση στη Σέβη Βολουδάκη – Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12/07/2026 - 14:59

Νέες προοπτικές για την Τράπεζα Χανίων μετά τη λήψη Πανελλαδικής άδειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 14:10

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας νεκρός

Ειδήσεις
12/07/2026 - 13:59

ΕΕ: Σημαντική αύξηση στον πληθυσμό της - Στα 452 εκατ. οι κάτοικοι το 2026

Πολιτική
12/07/2026 - 13:25

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Χρησιμοποιεί τη Marfin ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης

Οικονομία
12/07/2026 - 12:59

Χατζηδάκης: Από τις αρχές της εβδομάδας σε ισχύ οι μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ