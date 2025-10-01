Σε shutdown οι ΗΠΑ - Ο Τραμπ θέλει να το εκμεταλλευθεί για να απολύσει ομοσπονδιακούς υπαλλήλους

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έκλεισε στις 12:01 π.μ. την Τετάρτη, αφού οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία με τους Ρεπουμπλικάνους και τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την παράταση της χρηματοδότησης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι κρίσιμες κυβερνητικές λειτουργίες - από τις υπηρεσίες δανεισμού μικρών επιχειρήσεων έως τα εθνικά πάρκα και την επαγγελματική κατάρτιση - θα κλείσουν μέχρι οι νομοθέτες να εγκρίνουν περισσότερα χρήματα. Το ομοσπονδιακό έργο που είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια θα συνεχιστεί, αν και οι εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων πολλών στρατιωτικών και αξιωματικών επιβολής του νόμου, θα παραμείνουν απλήρωτοι.

Το κλείσιμο της κυβέρνησης είναι το πρώτο από τον Ιανουάριο του 2019 και το τέταρτο από τις δύο θητείες του Τραμπ. Ωστόσο, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου αυτή τη φορά έχουν σηματοδοτήσει σχέδια για τη χρήση των κλειστών υπηρεσιών ως τρόπο για την εκτενή αναμόρφωση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και την εδραίωση της εξουσίας υπό την προεδρία.

Η διοίκηση Τραμπ δείχνει διατεθειμένη να αφήσει μεγάλα τμήματα του κράτους να κλείσουν για μεγάλο διάστημα, ακόμη και χρησιμοποιώντας το shutdown ως μέσο για μόνιμη μείωση «μη απαραίτητων» θέσεων εργασίας. Αυτό, όπως εκτιμούν αναλυτές, θα μπορούσε να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού στην αμερικανική διακυβέρνηση.

«Μπορούμε να κάνουμε πράγματα κατά τη διάρκεια του lockdown που είναι μη αναστρέψιμα, που είναι κακά για αυτούς και μη αναστρέψιμα από αυτούς, όπως η αποκοπή τεράστιου αριθμού ανθρώπων, η αποκοπή πραγμάτων που τους αρέσουν, η αποκοπή προγραμμάτων που τους αρέσουν», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους την Τρίτη στο Οβάλ Γραφείο.

Ο διευθυντής προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Ράσελ Βόουτ, διέταξε τις υπηρεσίες να εξετάσουν το ενδεχόμενο μαζικών απολύσεων αντί να επιβάλουν προσωρινές άδειες. Και οι οδηγίες προς τις υπηρεσίες από το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού περιλαμβάνουν καθοδήγηση σχετικά με την αναδιατύπωση των κανονισμών που αφορούν τις ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις και την αμφισβήτηση της συνταγματικής εξουσίας του Κογκρέσου επί των δαπανών.

Τα τεχνάσματα Τραμπ

Το Κογκρέσο συνήθως ψηφίζει ετήσιους λογαριασμούς δαπανών ή πιστώσεις που λήγουν στο τέλος του οικονομικού έτους, στις 30 Σεπτεμβρίου. Όταν η χρηματοδότηση αυτή λήξει και οι νομοθέτες δεν έχουν ψηφίσει προσωρινή παράταση, οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες απαγορεύεται να δαπανούν επιπλέον χρήματα, γεγονός που τις αναγκάζει να κλείσουν μέχρι να θεσπιστεί νέος νόμος περί χρηματοδότησης.

Ο Λευκός Οίκος, ωστόσο, έχει διεκδικήσει νέες εξουσίες επί των κρατικών δαπανών, γεγονός που έχει διαταράξει τις διαπραγματεύσεις του Κογκρέσου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το νέο οικονομικό έτος που ξεκίνησε την Τετάρτη. Ο Τραμπ προσπάθησε να μπλοκάρει δαπάνες που έχουν ήδη νομοθετηθεί, εξοργίζοντας τους Δημοκρατικούς και ορισμένους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι λένε ότι σφετερίζεται εξουσία που έχει η νομοθετική εξουσία βάσει του Συντάγματος. Το Γραφείο Λογοδοσίας της Κυβέρνησης, ένας ανεξάρτητος βραχίονας του Κογκρέσου, έχει αποφανθεί αρκετές φορές φέτος ότι ο Τραμπ παρακρατεί παράνομα κεφάλαια, ένας ελιγμός γνωστός ως κατάσχεση.

Τι κλείνει, τι μένει ανοιχτό

Σε ένα shutdown ο Λευκός Οίκος έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια να καθορίσει ποια ομοσπονδιακά γραφεία παραμένουν ανοιχτά και ποια παραγκωνίζονται.

Η IRS (δημόσια οικονομική υπηρεσία), για παράδειγμα, θεωρείται γενικά μη απαραίτητη κατά τη διάρκεια των lockdown. Η κυβέρνηση Τραμπ επέλεξε να την κρατήσει ανοιχτή, τροφοδοτούμενη με κεφάλαια από τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τον Νόμο Μείωσης του Πληθωρισμού του 2022 των Δημοκρατικών, ο οποίος περιελάμβανε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την αναμόρφωση της τεχνολογίας της IRS και των υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους - δαπάνες που οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν προηγουμένως επιδιώξει να ακυρώσουν.

Η ανάπτυξη του στρατού σε μεγάλες αμερικανικές πόλεις επίσης θα συνεχιστούν, όπως και η καταστολή της μετανάστευσης και οι απελάσεις του. Ο στρατός και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου θεωρούνται γενικά απαραίτητοι, αλλά εκτός από αυτό, τόσο το Πεντάγωνο όσο και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έλαβαν επιπλέον χρήματα στο νομοσχέδιο «Ένα Μεγάλο Όμορφο» του Τραμπ, το οποίο θα μπορούσε να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία.

Τα περισσότερα μεγάλα προγράμματα κοινωνικών παροχών, τα οποία αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των ομοσπονδιακών δαπανών, θα παραμείνουν ανοιχτά κατά τη διάρκεια του lockdown. Η Κοινωνική Ασφάλιση, το Medicare και το Medicaid χρηματοδοτούνται μέσω ξεχωριστών φορολογικών εσόδων και όχι μέσω ετήσιων πιστώσεων. Η διανομή αλληλογραφίας θα συνεχιστεί επίσης. Η Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ χρηματοδοτείται γενικά μέσω της πώλησης ταχυδρομικών προϊόντων.

Ωστόσο, μεγάλα τμήματα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης θα κλείσουν. Το μεγαλύτερο μέρος του Υπουργείου Εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας Απασχόλησης και Κατάρτισης Βετεράνων και του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, το οποίο συλλέγει και δημοσιεύει δεδομένα για την οικονομία των ΗΠΑ, θα κλείσει.

Τα εθνικά πάρκα με προσβάσιμες περιοχές - συμπεριλαμβανομένων δρόμων, μονοπατιών και υπαίθριων μνημείων - θα παραμείνουν γενικά ανοιχτά για το κοινό, ενώ οτιδήποτε έχει πόρτα ή πύλη που μπορεί να ασφαλιστεί θα κλείσει, συμπεριλαμβανομένων κτιρίων και χώρων στάθμευσης, σύμφωνα με εσωτερικό μήνυμα της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων προς το προσωπικό που εξέτασε η εφημερίδα The Washington Post.

Αυτό σημαίνει ότι μέρη όπως το εσωτερικό του Μνημείου του Ουάσινγκτον ή μουσεία στο Εθνικό Ιστορικό Πάρκο Harpers Ferry πιθανότατα θα κλείσουν, ενώ μεγάλα πάρκα όπως το Yellowstone στο Ουαϊόμινγκ ή το Zion στη Γιούτα θα εξακολουθούν να είναι σε μεγάλο βαθμό προσβάσιμα. Τα πάρκα μπορούν να χρησιμοποιούν έσοδα από τέλη που εισπράττονται από τους επισκέπτες για να διατηρούν ελάχιστες υπηρεσίες όπως η συλλογή απορριμμάτων, οι λειτουργίες κατασκήνωσης κλπ.

Πρακτικά όλες οι ομοσπονδιακές ερευνητικές δραστηριότητες θα σταματήσουν, μαζί με ορισμένες εργασίες δημόσιας υγείας στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας και στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Οι περισσότερες δραστηριότητες στην EPA, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, θα σταματήσουν. Τα μουσεία του Ινστιτούτου Smithsonian θα κλείσουν. Το ίδιο και ο Εθνικός Ζωολογικός Κήπος στην Ουάσινγκτον, αν και οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να φροντίζουν τα ζώα που στεγάζονται εκεί.