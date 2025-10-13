Αναβάθμιση πρασίνου και πλατειών στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού με την υποστήριξη της Περιφέρειας

Το Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, όπου είχε συνάντηση εργασίας με το Δήμαρχο Χαράλαμπο Μπονάτσο, με αντικείμενο τα έργα υποδομής που πρόκειται να υλοποιηθούν στην περιοχή από την Περιφέρεια.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε δύο σημαντικά έργα που θα αναβαθμίσουν την καθημερινότητα των πολιτών:

Το πρώτο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου με προϋπολογισμό 2,16 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για 281 μεγάλα έργα υποδομής στο Λεκανοπέδιο τα επόμενα τριάμισι χρόνια. Το νέο σύστημα θα εγκατασταθεί σε πάρκα, πλατείες και οδικό δίκτυο μήκους 12,5 χιλιομέτρων στο Νέο Ψυχικό, με σύστημα τηλεδιαχείρισης. Η «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» προχωρά στην επικαιροποίηση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, ενώ προβλέπεται μελλοντική αξιοποίηση των υδάτων του Αδριάνειου Υδραγωγείου σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ.

Το δεύτερο έργο αφορά στη διπλή αστική ανάπλαση στις πλατείες Ελευθερίας και Ηρώων, με διαμόρφωση δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής σε έκταση 40 στρεμμάτων, δίνοντας έμφαση στο μέτωπο της Λεωφόρου Μεσογείων. Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στη διατήρηση της ιδιαίτερης αστικής αισθητικής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν, επίσης, αντιπλημμυρικά έργα, η ανάπλαση της Λεωφόρου Μεσογείων με πράσινους άξονες και η ανάδειξη τμήματος της Μαραθώνιας Διαδρομής που διέρχεται από το Δήμο. Ο κ. Χαρδαλιάς επανέλαβε τη δέσμευση της Περιφέρειας να στηρίζει έργα με ώριμες μελέτες, επιφυλασσόμενος για μελλοντική αξιολόγηση άλλων προτάσεων. Μετά τη συνάντηση, ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος επισκέφθηκαν τους χώρους όπου θα υλοποιηθούν τα αρδευτικά και οι αναπλάσεις.

«Η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού στέλνουμε σαφές μήνυμα συνεργασίας, βάζοντας σε τροχιά την υλοποίηση έργων άμεσων προτεραιοτήτων, που αφήνουν απτό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών» δήλωσε μετά τη συνάντηση εργασίας ο κ. Χαρδαλιάς. Και πρόσθεσε: «Επισκεπτόμαστε κάθε μέρα και μια διαφορετική γειτονιά και έχει μεγάλη αξία οι πολίτες να μπορούν να μας κρίνουν καθημερινά, να παρακολουθούν τι λέμε. Γιατί τελικά κρινόμαστε από το πώς θα κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητα του απλού πολίτη. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος Φιλοθέης–Ψυχικού, για διάφορους λόγους, τα προηγούμενα χρόνια είχε μείνει έξω από τις χρηματοδοτήσεις. Αυτή τη στιγμή, είμαστε σε μια φάση που έχουν τεθεί προτεραιότητες: το αρδευτικό έργο – το οποίο θέλουμε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2027 – καθώς και η αναβάθμιση των πλατειών Ελευθερίας και Ηρώων». Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε, επίσης, στην ισχυρή βούληση της διοίκησής του να επεκτείνει το πρόγραμμα των 281 έργων, προς όφελος των πολιτών: «Τον προσεχή Δεκέμβριο θα επικαιροποιήσουμε και θα παρουσιάσουμε ένα τελικό πλάνο για το πρόγραμμά μας. Και με αυτό θα πορευτούμε. Έχουμε τρία χρόνια μπροστά μας για να υλοποιήσουμε όλα όσα έχουμε πει» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Από πλευράς του, ο κ. Μπονάτσος δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Περιφέρεια και τον αγαπητό Περιφερειάρχη κ. Νίκο Χαρδαλιά, δίνει προτεραιότητα σε έργα που αλλάζουν την ποιότητα ζωής. Το αρδευτικό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Δήμος μας είχε μείνει στο παρελθόν πίσω σε χρηματοδοτήσεις. Τώρα, τα έργα αυτά προχωρούν και φιλοδοξούμε να επεκταθούν. Στόχος μας, σε συνεργασία ασφαλώς με την Περιφέρεια Αττικής, είναι να γεμίσει η Λεωφόρος Μεσογείων με δέντρα, να γίνει φιλική στους πολίτες – μια πράσινη διαδρομή, που θα ξεκινά από τα Τουρκοβούνια και θα καταλήγει στον Υμηττό».