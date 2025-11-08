ΚΕΔΕ: Πέρασε με οριακή πλειοψηφία η πρόταση της «γαλάζιας» παράταξης για ενίσχυση των Δήμων – Πανηγυρισμοί Δούκα
18:49 - 08 Νοε 2025

Με οριακή διαφορά εγκρίθηκε από το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) η πρόταση της «γαλάζιας» παράταξης του Λάζαρου Κυρίζογλου σχετικά με τα αιτήματα των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς την κεντρική διοίκηση για την οικονομική και θεσμική ενίσχυση των Δήμων, προκειμένου αυτοί να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.  

Πιο αναλυτικά, η παράταξη Κυρίζογλου έλαβε 92 ψήφους, η παράταξη Δούκα (ενιαία παράταξη των προοδευτικών δυνάμεων) έλαβε 89 ψήφους και η Λαϊκή Συσπείρωση έλαβε 10 ψήφους.

Σημειώνεται ότι η «γαλάζια» παράταξη Κυρίζογλου είχε καταγράψει πλειοψηφία 66% κατά την εκλογή του διοικητικού συμβουλίου το 2024 έναντι 30% της Αυτοδιοίκησης Τώρα, μία δυναμική που φαίνεται να ανατρέπεται με την παρούσα ψηφοφορία.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου παρουσίασε το πλαίσιο των διεκδικήσεων, τονίζοντας ότι η ενίσχυση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026, με κατώτατο όριο τα 4,5 δισ. ευρώ, δεν αποτελεί αίτημα, αλλά απαίτηση δικαιοσύνης για την επιβίωση και αποτελεσματική λειτουργία των Δήμων. «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν ζητά προνόμια. Ζητά τον σεβασμό που της αναλογεί και τους πόρους που δικαιούται, για να συνεχίσει να στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες», τόνισε.

Στο ψήφισμα προβλέπεται αμέσως μετά το Συνέδριο η Ε.Ε. ΚΕΔΕ να αναλάβει πρωτοβουλία και να ενημερώσει για τις θέσεις της την κυβέρνηση, τα κόμματα του κοινοβουλίου και τον πρόεδρο της Βουλής. Απαιτεί από την κυβέρνηση να προβλέψει την καταβολή μέσω του προϋπολογισμού του 2026 τουλάχιστον 4,5 δισ. ευρώ, αποκλειστικά για τις ανάγκες των Δήμων. Παράλληλα, η ΚΕΔΕ με το ψήφισμα της καλεί σε ενιαίο μέτωπο δράσης, με σειρά ενεργειών, όπως παρουσία της Εκτελεστικής Επιτροπής στη Βουλή κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, πανελλαδική συγκέντρωση αιρετών έξω από τη Βουλή την ημέρα της ψήφισης, συμβολικό κλείσιμο των Δημαρχείων σε όλη τη χώρα την ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού, πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων σε όλες τις ΠΕΔ της χώρας, προκειμένου να αποφασιστούν δράσεις ενημέρωσης των πολιτών.

Παράλληλα το Σώμα του Συνεδρίου εξουσιοδότησε κατά πλειοψηφία το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ να επανεκτιμήσει την κατάσταση και, εφόσον απαιτηθεί, να επανακαθορίσει την αγωνιστική τακτική που θα ακολουθήσει.

«Στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα: η Αυτοδιοίκηση δεν πρόκειται να σιωπήσει, δεν πρόκειται να υποχωρήσει. Ήρθε η ώρα το πολιτικό σύστημα να ακούσει και να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στους πολίτες. Ως εδώ. Αυτό που ζητάμε είναι επιτέλους Αυτοδιοίκηση, και όχι άλλη ετεροδιοίκηση. Ενωμένοι θα διεκδικήσουμε αυτά που οι Δήμοι δικαιούνται, προς όφελος των πολιτών, των τοπικών μας κοινωνιών», επισήμανε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου.

Χάρης Δούκας: Μεγάλη επιτυχία της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα»

«Η παράταξή μας με επικεφαλής τον Χάρη Δούκα κατέθεσε πρόταση-ψήφισμα στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, που περιλάμβανε την καταδίκη της κυβερνητικής πολιτικής που οδηγεί σε αδιέξοδο τους Δήμους της χώρας, αλλά και συγκεκριμένες κινητοποιήσεις για τη διεκδίκηση των αιτημάτων της Αυτοδιοίκησης, που έχουν στόχο τη βελτίωση της ζωής των πολιτών», σημειώνει η «Αυτοδιοίκηση Τώρα» σε σχετική της ανακοίνωση.

«Τελικά, το Συνέδριο ενέκρινε, μόλις με 92 έναντι 89 ψήφων, την πρόταση της πλειοψηφίας, που περιορίζεται στα γνωστά ευχολόγια των προσκείμενων στη ΝΔ δημάρχων», συνεχίζει.

«Αν ληφθεί υπόψη ότι η αναλογία των παρατάξεων στις εκλογές της ΚΕΔΕ ήταν 66% υπέρ της προσκείμενης στη ΝΔ παράταξης, έναντι 30% της Αυτοδιοίκησης Τώρα (που συσπειρώνει προοδευτικές δυνάμεις), γίνεται σαφές ότι η πολιτική μας αγγίζει όλο και περισσότερο τα στελέχη της Αυτοδιοίκησης, με σημαντικά θετικά αποτελέσματα. Ότι υπάρχει μια δραματική αλλαγή των συσχετισμών.

Αποδεικνύει, επίσης, την όλο και μεγαλύτερη αποδοκιμασία των κυβερνητικών πολιτικών, αλλά και τη σημασία της ευρύτερης συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων.

Είναι απαράδεκτο ότι η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ χρησιμοποίησε κάθε είδους μεθοδεύσεις, προκειμένου, έστω και με ελάχιστη πλειοψηφία, να περάσει το ανώδυνο για τη ΝΔ ψήφισμά της. Έρχονται σε γνώση μας σοβαρές καταγγελίες, που θα εξεταστούν διεξοδικά. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι η πρόταση της παράταξης του ΚΚΕ πήρε 10 ψήφους, γίνεται σαφές ότι η φιλοκυβερνητική παράταξη έχασε την πλειοψηφία στο Συνέδριο.

Είναι επίσης λυπηρή η εικόνα των ελάχιστων εκείνων που εξελέγησαν με προοδευτικά ψηφοδέλτια, αλλά για μια ακόμη φορά ταυτίστηκαν με τη φιλοκυβερνητική παράταξη, ψηφίζοντας την πρότασή της», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ζαχαριάδης: «Αλλάζει ο συσχετισμός στην ΚΕΔΕ - Προχωράμε!»

Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Ζαχαριάδης χαιρέτησε με τη σειρά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, γράφοντας:

«Μεγάλη αυτοδιοικητική ανατροπή στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη.

Η ψηφοφορία κατέγραψε μεγάλη αποδοκιμασία και αποσυσπείρωση του φιλοκυβερνητικού μπλοκ.

Παράταξη Κυρίζογλου 92 Παράταξη Δούκα (ενιαία παράταξη των προοδευτικών δυνάμεων) 89 Παράταξη Λαϊκή Συσπείρωση 10

Αλλάζει ο συσχετισμός στην ΚΕΔΕ, το αποτέλεσμα του συνεδρίου για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου το 2024 είχε καταγράψει πλειοψηφία 70% της παράταξης Κυρίζογλου και σήμερα φτάσαμε σχεδόν στην ισοψηφία, με σχετική πλειοψηφία - μειοψηφία.

Προχωράμε»

Τελευταία τροποποίηση στις 08/11/2025 - 19:05
