ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δικαίωση του Δήμου Αθηναίων από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων για το καταφύγιο Σωκράτης
Αυτοδιοίκηση
17:37 - 19 Νοε 2025

Δικαίωση του Δήμου Αθηναίων από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων για το καταφύγιο Σωκράτης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Αστική Πανίδα του Δήμου Αθηναίων από τον Φλεβάρη του 2025 έγινε μάρτυρας μιας απρόσκοπτης επίθεσης ενάντια στην εφαρμογή κανονισμών για την είσοδο των πολιτών στο Καταφύγιο Σωκράτης, από μια συγκεκριμένη ομάδα φιλοζωικού χαρακτήρα.

Κανονισμών που σχετίζονται με την καταγραφή και τα δικαιώματα των επισκεπτών και που είχαν και έχουν ως κύριο μέλημα την προστασία ανθρώπων και ζώων και την εύρυθμη λειτουργία του καταφυγίου. Ο κ. Μπακογιάννης και η δημοτική του παράταξη μάλιστα δεν δίστασαν να αναπαράγουν πολλάκις τις κατηγορίες αυτές εντός και εκτός δημοτικού συμβουλίου.

Το ζήτημα αυτό έφτασε ως την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τον Μάιο του 2025. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, η Αρχή χαρακτήρισε την καταγγελία «Προφανώς Αβάσιμη» και απεφάνθη πως ο Δήμος Αθηναίων έχει πράξει τα πλέον νόμιμα ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων και έχει λειτουργήσει μέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του.

Το χρονικό της υπόθεσης

Έως τον Φεβρουάριο του 2025, το Καταφύγιο λειτουργούσε χωρίς να καταγράφονται τα ονόματα των επισκεπτών. Παράλληλα, μια συγκεκριμένη φιλοζωική ομάδα —δίχως καμία επίσημη συνεργασία με τον Δήμο και παρά τις οδηγίες των εργαζομένων της Αστικής Πανίδας— παρενέβαινε συστηματικά στη σίτιση και τον προαυλισμό των ζώων. Η κατάσταση κορυφώθηκε όταν, σε ένα και μόνο περιστατικό, πάνω από 200 άτομα επιχείρησαν να εισέλθουν στο Καταφύγιο μέσα σε δύο ώρες, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τόσο την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών όσο και την ευζωία των ζώων.

Για την προστασία ανθρώπων και ζώων, και έπειτα από επικοινωνία με τη Νομική Υπηρεσία και τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Δημοτική Αρχή θέσπισε κανόνες καταγραφής και ελεγχόμενης εισόδου, αυξάνοντας ταυτόχρονα και τις ημέρες επισκεψιμότητας ώστε η πρόσβαση να γίνει πιο ασφαλής και πιο οργανωμένη. Παρά ταύτα, η συγκεκριμένη ομάδα προχώρησε σε σειρά δημόσιων καταγγελιών, αμφισβητώντας ουσιαστικά το νόμιμο δικαίωμα της Δημοτικής Αρχής να ασκήσει διοίκηση και να διασφαλίζει τη λειτουργία του Καταφυγίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το τμήμα Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων θα συνεχίσει να υποστηρίζει καθημερινά τα αδέσποτα ζώα της πόλης μαζί με τους δεκάδες εγγεγραμμένους εθελοντές και φιλόζωους πολίτες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργία του ιατρείου διακοπής καπνίσματος – Δωρεάν webinar την Πέμπτη 4/6
Υγεία

Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργία του ιατρείου διακοπής καπνίσματος – Δωρεάν webinar την Πέμπτη 4/6

Αποφασιστικό βήμα για τη Διπλή Ανάπλαση: Επελέγη ανάδοχος για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Αποφασιστικό βήμα για τη Διπλή Ανάπλαση: Επελέγη ανάδοχος για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

Δήμος Αθηναίων: Καλοκαίρι στον Εθνικό Κήπο – Δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: Καλοκαίρι στον Εθνικό Κήπο – Δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης

Δήμος Αθηναίων: Οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού για να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: Οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού για να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
01/06/2026 - 19:38

Μητσοτάκης: Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί πολύτιμο εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να προστατευθεί

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 19:24

Πτώση στις ευρωαγορές μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 19:00

Politico: Η Κύπρος ζητά εγγυήσεις για τις βρετανικές βάσεις – Ο παράγοντας Φάρατζ

Πολιτική
01/06/2026 - 18:55

Βολές Ράμα κατά ΥΠΕΞ και Τσίπρα για το Ζβέρνετς – «Μισές αλήθειες» και αιχμές για την ελληνική μειονότητα

Υγεία
01/06/2026 - 18:28

Γιατί ο καρκίνος στους νέους αυξήθηκε κατά 80% – Ο ρόλος του ύπνου

Πολιτική
01/06/2026 - 18:05

ΠΑΣΟΚ: Νέο εσωκομματικό αγκάθι για τον Ανδρουλάκη το «φλερτ» Δούκα με Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/06/2026 - 17:43

Zeekr: Πέντε χρόνια τεχνολογικής καινοτομίας και δυναμικής παγκόσμιας ανάπτυξης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 17:25

Ευρωπαϊκή άμυνα: Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:56

Ιράν: Διακόπτει τις επαφές με ΗΠΑ και απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 16:44

Απώλειες στη Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:37

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:30

ΕΕ: Στο τραπέζι το «πάγωμα» του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Μανιάτης για τα επεισόδια στην Αλβανία: Να προστατευτούν οι ελληνικές μειονοτικές περιουσίες

Ναυτιλία
01/06/2026 - 15:57

Από την Ελλάδα στην Times Square: Το μήνυμα στον NASDAQ Tower για τα «Ποσειδώνια»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:55

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
01/06/2026 - 15:45

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:37

Ερώτηση Μανιάτη στην Κομισιόν για τα ενεργειακά έργα στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
01/06/2026 - 15:33

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:24

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 13:57

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή 17 συλληφθέντες για απάτες €4,5 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα

Magazino
01/06/2026 - 13:43

Γαλλία: Έκλεψαν ξανά τη «χρυσή» μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/06/2026 - 13:27

Εκδρομές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/06/2026 - 13:15

ΔΕΗ: Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Εμπορεύματα
01/06/2026 - 13:02

Νέο ράλι στο πετρέλαιο εν μέσω αβεβαιότητας – Σημαντικά κέρδη και για το φυσικό αέριο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:45

Ifo: Ριζική αναμόρφωση επιδομάτων στη Γερμανία με θετικό αποτύπωμα σε εργασία και προϋπολογισμό

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
01/06/2026 - 12:38

ΗΣΑΠ: Πιλοτική λειτουργία ΑΙ καμερών στον Περισσό για την καταγραφή εισιτηριοδιαφυγής – Νέα πρόστιμα σε ισχύ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ