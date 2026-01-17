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Σε επιφυλακή για το ψύχος η Αθήνα: Στήριξη αστέγων με θερμαινόμενους χώρους και δράσεις Street Work
Αυτοδιοίκηση
13:45 - 17 Ιαν 2026

Σε επιφυλακή για το ψύχος η Αθήνα: Στήριξη αστέγων με θερμαινόμενους χώρους και δράσεις Street Work

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω της σημαντικής πτώσης της θερμοκρασίας που αναμένεται στην πόλη τις επόμενες ώρες. Από σήμερα Σάββατο (17/1) λοιπόν και ώρα 20:00, τίθενται σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα με στόχο τη στήριξη και την ασφάλεια των ευάλωτων συμπολιτών.

Θερμαινόμενοι χώροι και υποδομές

Στη Λέσχη Φιλίας Βοτανικού (Κοζάνης 4, τηλ. 210-3423716) λειτουργεί θερμαινόμενος χώρος φιλοξενίας, όπου παρέχεται ασφαλής προσωρινή διαμονή, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας.

Οι ομάδες Street Work του Δήμου Αθηναίων θα επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους, μοιράζοντας ζεστά ροφήματα, τρόφιμα, είδη ρουχισμού και κουβέρτες. Παράλληλα, θα παρέχεται καθοδήγηση και βοήθεια σε όσους δυσκολεύονται να μεταφερθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα για διαμονή, σίτιση και κάλυψη βασικών αναγκών.

Το τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων (210-5246515/6, εσωτ. 0) θα λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως για αναφορές και υποστήριξη. Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να στέλνουν πληροφορίες για σημεία όπου βρίσκονται άστεγοι στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Αναφορές μπορούν επίσης να γίνονται στον τετραψήφιο αριθμό επικοινωνίας του Δήμου Αθηναίων 1595, με χρέωση ανάλογη με τον πάροχο.

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