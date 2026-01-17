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Χρηστίδης: Για το ΠΑΣΟΚ, ο πολιτικός αντίπαλος ήταν και παραμένει η ΝΔ
Πολιτική
13:00 - 17 Ιαν 2026

Χρηστίδης: Για το ΠΑΣΟΚ, ο πολιτικός αντίπαλος ήταν και παραμένει η ΝΔ

Reporter.gr Newsroom
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Ως «ωμή κοροϊδία προς τους αγρότες» χαρακτήρισε τη στάση του Πρωθυπουργού, ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, στην τηλεοπτική εκπομπή “Mega Σαββατοκύριακο”, σημειώνοντας πως «εάν ο κ. Μητσοτάκης είχε τον δημοσιονομικό χώρο, τότε δεν έπρεπε να αφήσει τα μπλόκα να γίνουν ποτέ. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πήγαν εκεί για να κάνουν Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Φώτα αλλά πήγαν για να διαμαρτυρηθούν για τα χρήματα που τους χρωστούσαν».

Διερωτήθηκε γιατί έπρεπε να περάσει τόσος καιρός με κλειστούς τους δρόμους, λέγοντας: «Δεν υπήρχε δημοσιονομικός χώρος πριν; Ένα μήνα μετά δίνει το αφορολόγητο στην αντλία που όταν το προτείναμε εμείς, μας έλεγαν “πράσινο ΣΥΡΙΖΑ”. Υπάρχουν δίκαια αιτήματα των αγροτών και βλέπω τον κ. Μητσοτάκη, σε αντίθεση με αυτά που έλεγαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να προσπαθεί να δώσει κάποια πράγματα. Αν αυτά είχαν δοθεί καιρό πριν, δεν θα είχαμε ποτέ μπλόκα».

Υποστήριξε, δε, ότι το μήνυμα που στέλνει η Νέα Δημοκρατία στους πολίτες είναι το εξής: «Διαμαρτυρηθείτε γιατί οι δικές μας πολιτικές δεν είναι επαρκείς. Και αυτό αφορά τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όλους εκείνους, οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία στη Διεθνή της Θεσσαλονίκης ήταν ένα τρύπιο πρόγραμμα».

Αναφορικά με την προαναγγελθείσα κάθοδο της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική, διαχώρισε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται, αφενός ως φυσικό πρόσωπο και μητέρα που έχασε το παιδί της στο δυστύχημα των Τεμπών και αφετέρου ως πολιτικό πρόσωπο.

«Το αίτημα για κάθαρση, για δικαιοσύνη, για οξυγόνο είναι αίτημα όλου του ελληνικού λαού. Το ΠΑΣΟΚ με την κοινοβουλευτική του ομάδα, μέσα και έξω από τη Βουλή, επεδίωξε να το κάνει και στέκεται δίπλα σε όλους τους συγγενείς, οι οποίοι έχασαν τους ανθρώπους τους με τόσο τραγικό τρόπο, ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες το συντομότερο δυνατό» επισήμανε και πρόσθεσε: «Από εκεί και πέρα, όποιος πάρει την απόφαση να μπει στον πολιτικό στίβο, θα κρίνεται ως πολιτικό πρόσωπο με βάση τις ιδέες, τα επιχειρήματά του, τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται. Για το ΠΑΣΟΚ, ο πολιτικός αντίπαλος ήταν και παραμένει η Νέα Δημοκρατία και οι συντηρητικές της πολιτικές επιλογές που μεγαλώνουν τις ανισότητες».

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