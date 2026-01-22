Δήμος Περάματος: Αποκλεισμός της κεντρικής λεωφόρου την Παρασκευή 23/1 για απομάκρυνση των δεξαμενών πετρελαιοειδών

Σε συμβολικό αποκλεισμό της κεντρικής λεωφόρου Δημοκρατίας προχωρά αύριο, Παρασκευή, ο Δήμος Περάματος, στο πλαίσιο πανπεραματικής κινητοποίησης με αίτημα την άμεση απομάκρυνση των εταιρειών πετρελαίου από την κατοικημένη περιοχή και τη δημιουργία δεύτερης εξόδου διαφυγής από την πόλη.

Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 9:30 το πρωί και πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του δημάρχου Περάματος, Γιάννη Λαγουδάκου, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο συνεδρίασε εκτάκτως μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής 18 Ιανουαρίου σε εγκαταστάσεις εταιρείας καυσίμων.

Πανικός και κυκλοφοριακή ασφυξία κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς

Όπως αναφέρει ο Δήμος Περάματος, κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς δημιουργήθηκε έντονος πανικός στην περιοχή, καθώς πυκνοί καπνοί σκέπασαν το Νέο Ικόνιο, κοντά στις δεξαμενές υγρών καυσίμων. Πολλοί κάτοικοι επιχείρησαν να εγκαταλείψουν την πόλη, με αποτέλεσμα να προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο, ενώ το μήνυμα του 112 εστάλη με καθυστέρηση.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, απαιτήθηκε προσωπική παρέμβαση του δημάρχου προκειμένου να παραμείνει ανοιχτή η λεωφόρος Δημοκρατίας για τη διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ προσωρινά χρησιμοποιήθηκε και η πύλη του Ναυστάθμου Σαλαμίνας ως έξοδος διαφυγής προς το νησί.

«Ασφυξία τέλος – Οξυγόνο τώρα»

Με το σύνθημα «Ασφυξία τέλος – Οξυγόνο τώρα», ο Δήμος Περάματος καλεί τους κατοίκους της πόλης αλλά και των όμορων δήμων να συμμετάσχουν στη διαμαρτυρία, διεκδικώντας την επίσπευση των διαδικασιών για τη διάνοιξη δεύτερου δρόμου διαφυγής και την απομάκρυνση των δεξαμενών καυσίμων από τον αστικό ιστό.

Η αυριανή κινητοποίηση αποτελεί τη δεύτερη μαζική διαμαρτυρία με το ίδιο αίτημα μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο. Όπως υπενθυμίζει η δημοτική αρχή, ο Δήμος είχε προχωρήσει σε αντίστοιχη συμβολική κινητοποίηση πριν από οκτώ μήνες, προειδοποιώντας για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι εγκαταστάσεις εύφλεκτων υλικών σε άμεση γειτνίαση με κατοικημένες περιοχές.

«Ζωντανός εφιάλτης» για τους κατοίκους

Η πρόσφατη πυρκαγιά επιβεβαίωσε, σύμφωνα με τον Δήμο Περάματος, τις διαχρονικές ανησυχίες των κατοίκων και της δημοτικής αρχής, αναδεικνύοντας την έλλειψη επαρκών εξόδων διαφυγής σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος. «Η πόλη δεν μπορεί να παραμένει εγκλωβισμένη», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Το ραντεβού για τη διαμαρτυρία έχει δοθεί στην είσοδο της πόλης, στο Νέο Ικόνιο, όπου θα πραγματοποιηθεί ο συμβολικός αποκλεισμός της μοναδικής οδικής εξόδου του Περάματος.