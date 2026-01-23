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ΕΕ: «Παγώνει» τους αντι-δασμούς €93 δισ. κατά των ΗΠΑ μετά την υπαναχώρηση Τραμπ για Γροιλανδία
Ειδήσεις
18:10 - 23 Ιαν 2026

ΕΕ: «Παγώνει» τους αντι-δασμούς €93 δισ. κατά των ΗΠΑ μετά την υπαναχώρηση Τραμπ για Γροιλανδία

Reporter.gr Newsroom
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Σε προσωρινή αναστολή των εμπορικών αντιμέτρων ύψους 93 δισ. ευρώ σε βάρος αμερικανικών προϊόντων προχωρά η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την υπαναχώρηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από τις απειλές επιβολής δασμών εις βάρος ευρωπαϊκών χωρών που αντιτάχθηκαν στις πρωτοβουλίες του για την προσάρτηση της Γροιλανδίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει πρόταση για την παράταση της αναστολής των αντιμέτρων για ακόμη έξι μήνες, καθώς η ισχύς τους επρόκειτο να λήξει στις 7 Φεβρουαρίου, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Όλοφ Γκιλ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να επανενεργοποιήσει τα αντίμετρα ανά πάσα στιγμή, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν.

«Καταφέραμε να πετύχουμε τον στόχο μας μέσω διπλωματικών και πολιτικών μέσων, τα οποία αποτελούν πάντοτε την πρώτη μας επιλογή, αντί της κλιμάκωσης με αμοιβαία μέτρα και αντίμετρα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γκιλ σε ενημέρωση δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες.

Κλιμάκωση και αποκλιμάκωση γύρω από τη Γροιλανδία

Η απόφαση της Κομισιόν έρχεται μετά από εβδομάδες έντασης στις ευρωατλαντικές σχέσεις, με αφορμή τη σκληρή ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ γύρω από τη Γροιλανδία, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι ηγέτες της ΕΕ είχαν φτάσει στο σημείο να εξετάζουν ακόμη και την ενεργοποίηση του μέσου κατά του καταναγκασμού, του ισχυρότερου εμπορικού εργαλείου που διαθέτει το μπλοκ για την αντιμετώπιση πιέσεων από τρίτες χώρες.

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε αναστείλει τη διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ, στέλνοντας σαφές πολιτικό μήνυμα προς την Ουάσιγκτον. Ωστόσο, μετά την αναδίπλωση του Αμερικανού προέδρου, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα δήλωσε ότι το σώμα αναμένεται να προχωρήσει στην αποδέσμευση και επανεκκίνηση της διαδικασίας επικύρωσης της συμφωνίας.

Οι απειλές Τραμπ και η συμφωνία στο Νταβός

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει με την επιβολή δασμών 10% σε εισαγωγές από οκτώ κράτη-μέλη της ΕΕ από την 1η Φεβρουαρίου, με προοπτική αύξησης στο 25% τον Ιούνιο, σε περίπτωση που δεν υπήρχε συμφωνία για την «αγορά της Γροιλανδίας». Η εξέλιξη αυτή ανεστάλη μετά την ανακοίνωση συμβιβαστικής συμφωνίας, που επετεύχθη έπειτα από συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.

Τα ευρωπαϊκά αντίμετρα στο συρτάρι

Τα αντίμετρα της ΕΕ που τίθενται σε αναστολή αφορούν μια ευρεία γκάμα αμερικανικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων αεροσκάφη της Boeing, αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ και αλκοολούχα ποτά όπως το μπέρμπον. Οι δασμοί αυτοί είχαν συμφωνηθεί σε προηγούμενη φάση, αλλά δεν εφαρμόστηκαν, καθώς οι Βρυξέλλες επέλεξαν να δώσουν χώρο στις διαπραγματεύσεις για τη συνολική εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η συμφωνία αυτή είχε επιτευχθεί πέρυσι στη Σκοτία, έπειτα από διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και θεωρείται κομβικής σημασίας για τη σταθερότητα των διατλαντικών εμπορικών σχέσεων.

Παρά τη σημερινή αποκλιμάκωση, οι Βρυξέλλες ξεκαθαρίζουν ότι παραμένουν σε κατάσταση ετοιμότητας, διαμηνύοντας πως η αναστολή των αντιμέτρων δεν συνιστά άνευ όρων υποχώρηση, αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής διαχείρισης των εμπορικών και γεωπολιτικών ισορροπιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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