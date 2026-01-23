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Politico: ΗΠΑ-ΕΕ χαράσσουν δεκαετές σχέδιο ανοικοδόμησης της Ουκρανίας με κεφάλαια 800 δισ.
Ειδήσεις
18:13 - 23 Ιαν 2026

Politico: ΗΠΑ-ΕΕ χαράσσουν δεκαετές σχέδιο ανοικοδόμησης της Ουκρανίας με κεφάλαια 800 δισ.

Reporter.gr Newsroom
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ΗΠΑ και ΕΕ ελπίζουν να προσελκύσουν έως και 800 δισ. δολάρια από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, μόλις η Ρωσία τερματίσει την πλήρους κλίμακας εισβολή της. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα σε έγγραφο που εξασφάλισε το POLITICO περιγράφεται ένα δεκαετές σχέδιο που στοχεύει να εγγυηθεί την ανάκαμψη της Ουκρανίας, με ταχεία πορεία προς την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβίβασε το σχέδιο στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ενόψει της συνόδου κορυφής των ηγετών το βράδυ της Πέμπτης, όπου και συζητήθηκε το κείμενο, το οποίο φέρει ημερομηνία 22 Ιανουαρίου.

Την ώρα που οι Βρυξέλλες και η Ουάσιγκτον συγκεντρώνουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης και προβάλλουν την Ουκρανία ως μελλοντικό κράτος-μέλος της ΕΕ και ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, η στρατηγική αυτή εξαρτάται από μια κατάπαυση του πυρός που παραμένει άπιαστη, γεγονός που καθιστά το σχέδιο ευημερίας ευάλωτο, όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η στρατηγική χρηματοδότησης εκτείνεται έως το 2040, συνοδευόμενη από ένα άμεσο επιχειρησιακό σχέδιο 100 ημερών για την εκκίνηση του εγχειρήματος. Ωστόσο, το σχέδιο ευημερίας θα δυσκολευτεί να προσελκύσει εξωτερικές επενδύσεις όσο η σύγκρουση συνεχίζεται, σύμφωνα με τον μεγαλύτερο διαχειριστή κεφαλαίων παγκοσμίως, τη BlackRock.

«Σκεφτείτε το. Αν είστε ένα συνταξιοδοτικό ταμείο, έχετε θεσμική υποχρέωση απέναντι στους πελάτες σας, στους συνταξιούχους σας. Είναι σχεδόν αδύνατο να επενδύσει κανείς σε μια εμπόλεμη ζώνη», δήλωσε την Τετάρτη ο αντιπρόεδρος της BlackRock, Φίλιπ Χίλντεμπραντ, σε συνέντευξή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. «Πιστεύω ότι η διαδικασία πρέπει να γίνει σταδιακά και αυτό θα πάρει χρόνο».

Το σχέδιο ευημερίας αποτελεί μέρος ενός 20-σημείων σχεδίου ειρήνης που οι ΗΠΑ προσπαθούν να διαμεσολαβήσουν μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Το σχέδιο προϋποθέτει ρητά ότι έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ εγγυήσεις ασφάλειας και δεν προορίζεται ως στρατιωτικός οδικός χάρτης. Αντίθετα, επικεντρώνεται στο πώς η Ουκρανία μπορεί να περάσει από την έκτακτη βοήθεια σε μια αυτοσυντηρούμενη πορεία ευημερίας.

Υπενθυμίζεται ότι τριμερής συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Άμπου Ντάμπι σήμερα (23/1) και αύριο Σάββατο, καθώς ο πόλεμος πλησιάζει στην τέταρτη επέτειό του. Οι ΗΠΑ αναμένεται να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Αντί να παρουσιάζονται κυρίως ως δωρητής, το έγγραφο τοποθετεί την Ουάσιγκτον ως στρατηγικό οικονομικό εταίρο, επενδυτή και παράγοντα αξιοπιστίας για την ανάκαμψη της χώρας.

Σε αυτό το φόντο, το έγγραφο προβλέπει άμεση συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών και τεχνογνωσίας επί του πεδίου και υπογραμμίζει τον ρόλο των ΗΠΑ ως μοχλού κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων. Ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, Λάρι Φινκ, έχει συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κίεβο, μαζί με τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και τον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ.

«Δείξτε τα χρήματα»

Κατά την επόμενη δεκαετία, ΕΕ, ΗΠΑ και διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί -μεταξύ των οποίων το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα- έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν 500 δισ. δολάρια δημόσιου και ιδιωτικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το έγγραφο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να διαθέσει επιπλέον 100 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία μέσω δημοσιονομικής στήριξης και εγγυήσεων επενδύσεων, στο πλαίσιο του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ από το 2028. Η χρηματοδότηση αυτή αναμένεται να κινητοποιήσει 207 δισ. ευρώ. Οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να κινητοποιήσουν κεφάλαια μέσω ενός ειδικού Επενδυτικού Ταμείου Ανοικοδόμησης ΗΠΑ–Ουκρανίας, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσουν το ύψος των κονδυλίων.

Παρότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει περιορίσει τη στρατιωτική και ανθρωπιστική στήριξη προς την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου, εμφανίζεται διατεθειμένη να επενδύσει στη χώρα μετά το τέλος της σύγκρουσης. Η Ουάσιγκτον αναφέρει στο έγγραφο ότι θα επενδύσει σε κρίσιμα ορυκτά, υποδομές, ενέργεια και τεχνολογικά έργα στην Ουκρανία.

Ωστόσο, η επιχειρηματική δραστηριότητα δύσκολα θα γνωρίσει άνθηση πριν σιγήσει το ανατολικό μέτωπο.

«Είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς κάτι τέτοιο σε μεγάλη κλίμακα όσο πετούν drones και πύραυλοι», κατέληξε ο Χίλντεμπραντ της BlackRock.

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