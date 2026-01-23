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Profile: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της Algosystems έναντι €3,7 εκατ.
Ανακοινώσεις
18:04 - 23 Ιαν 2026

Profile: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της Algosystems έναντι €3,7 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η Profile Systems & Software Α.Ε. ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς πλειοψηφικού ποσοστού 87,23% της Alogosystems, καθώς στις 22 Ιανουαρίου 2026 πληρώθηκαν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της σχετικής συμφωνίας, με το συνολικό τίμημα της επένδυσης να ανέρχεται σε 3,7 εκατ. ευρώ.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας

Η PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E., σε συνέχεια των από 24.11.2025 και 4.12.2025 ανακοινώσεών της αναφορικά ,με την υπογραφή της Συμφωνίας για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού 87,23% επί των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Ανώνυμης Εταιρείας Alogosystems, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι στις 22 Ιανουαρίου 2026, κατόπιν της πληρώσεως των όρων, αιρέσεων και προϋποθέσεων της ως άνω Συμφωνίας ολοκληρώθηκε προσηκόντως η εν λόγω εξαγορά.

Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση της Εταιρείας ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το συνολικό ποσό της ως άνω επένδυσης είναι €3,7 εκατ., το οποίο βρίσκεται εντός του εύρους που έχει ήδη γνωστοποιηθεί με τις προηγούμενες ως άνω ανακοινώσεις της Εταιρείας.

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