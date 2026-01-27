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Βραβεύτηκαν Σηφουνάκης, Χριστοδουλάκης και Φελώνης στην κοπή πίτας του Σγουρού
Αυτοδιοίκηση
13:33 - 27 Ιαν 2026

Βραβεύτηκαν Σηφουνάκης, Χριστοδουλάκης και Φελώνης στην κοπή πίτας του Σγουρού

Reporter.gr Newsroom
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Η παράταξη «Γιάννης Σγουρός ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΡΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» πραγματοποίησε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 την εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας της στο κτήριο της Ε.Σ.Η.Ε.Α.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πλήθος κόσμου, πρώην Υπουργοί, Βουλευτές, πρώην Βουλευτές, Δήμαρχοι, πρώην Δήμαρχοι, στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και εκπρόσωποι αθλητισμού, πολιτισμού και πολλών άλλων κοινωνικών φορέων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκαν για την προσφορά τους στην δημοκρατία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και την Τοπική Αυτοδιοίκηση ο κ. Νίκος Σηφουνάκης, ο κ. Νίκος Χριστοδουλάκης και ο κ. Γρηγόρης Φελώνης.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας, ο οποίος αναφέρθηκε στην άριστη συνεργασία που έχει με τον κ. Σγουρό για τα πολλά προβλήματα που αφορούν την Αθήνα και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΚΙΝ.ΑΛ κ. Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος μετέφερε και το μήνυμα του Πρόεδρου κ. Νίκου Ανδρουλάκη αναγνωρίζοντας το έργο που παράγει η παράταξη «Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση» επί 24 χρόνια και ευχαρίστησε τον κ. Σγουρό για τη συνεργασία που έχουν.

Στην έναρξη της εκδήλωσης προβλήθηκε video με στιγμές από την πορεία της παράταξης στα 24 και πλέον χρόνια παρουσίας και προσφοράς της στον δεύτερο βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στην ομιλία του ο επικεφαλής της παράταξης κ. Γιάννης Σγουρός αναφέρθηκε στην αδιάλειπτη παρουσία της στα κοινά, για περισσότερες από δύο δεκαετίες έχοντας πάντα το ίδιο πάθος και την ίδια αφοσίωση στον αγώνα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών της Περιφέρειας Αττικής χωρίς εξαρτήσεις. Ο Γιάννης Σγουρός αναφέρθηκε στο όραμα, τον σκοπό και τις αξίες της παράταξης που αποτελούν «….τη βάση μας στις μάχες που δίνουμε καθημερινά….».

Αναφέρθηκε στην προσφορά της παράταξης σε τρία πεδία. Στο πεδίο της πράξης και της συνέπειας ως διοίκηση στη Νομαρχία Αθηνών και στην Περιφέρεια Αττικής από το 2002 έως το 2014. Στο πεδίο της τεκμηριωμένης και υπεύθυνης άσκησης αντιπολίτευσης στην εκάστοτε διοίκηση με προτάσεις και όχι μικροπολιτικούς όρους. Τέλος στο πεδίο της αίσθησης της ευθύνης που εγγυάται τη συνοχή της παράταξης και διασφαλίζει την ποιότητα της δράσης μας με ενότητα.

Τον λόγο στη συνέχεια πήραν οι τρεις βραβευθέντες κ.κ. Νίκος Σηφουνάκης, Νίκος Χριστοδουλάκης και Γρηγόρης Φελώνης. Ο Νίκος Σηφουνάκης, αφού ευχαρίστησε τον Γιάννη Σγουρό και την παράταξη για την τιμητική βράβευση, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο εμβληματικό έργο της Ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου από τον σπουδαίο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Renzo Piano. Τόνισε μάλιστα το γεγονός ότι η ελληνική Πολιτεία δεν έχει δείξει τον απαιτούμενο σεβασμό σε έναν άνθρωπο που έχει δημιουργήσει και συνεχίζει να δημιουργεί σημαντικό έργο στην χώρα μας.

Ο Νίκος Χριστοδουλάκης από την πλευρά του, αφού ευχαρίστησε και εκείνος τον Γιάννη Σγουρό και την παράταξη για την τιμητική του βράβευση, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην ανάγκη αναμόρφωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μίλησε για την μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας, η οποία αν και η διοίκηση του Γιάννη Σγουρού είχε αφήσει σημαντικά έργα έτοιμα προς ολοκλήρωση, αυτά έμειναν ανολοκλήρωτα ή ακόμα και στα χαρτιά. Τόνισε, επίσης, τον κίνδυνο που διατρέχει η Αττική από την ιδιότυπη «αποικιοποίηση» που την μετατρέπει σε ένα απέραντο ξενοδοχείο χωρίς ακόμα οι συνέπειες να είναι ορατές.

Τέλος ο Γρηγόρης Φελώνης, αφού ευχαρίστησε και από τη δική του πλευρά τον Γιάννη Σγουρό και την παράταξη για την επιλογή στο πρόσωπό του, αναφέρθηκε στους κοινούς αγώνες στην πρώην Νομαρχία Αθηνών και στην παρακαταθήκη που άφησε η τότε διοίκηση για την επόμενη μέρα. Θύμισε, μεταξύ άλλων, την θέση του αείμνηστου ηγέτη και ιδρυτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ Ανδρέα Παπανδρέου ότι «…..τα συνδικάτα και η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελούν βάθρα της Δημοκρατίας…».

Τέλος ο κ. Σγουρός ευχαρίστησε κάθε μέλος της παράταξης ξεχωριστά, για τους αγώνες που δώσανε όλα αυτά τα χρόνια, ξεκινώντας από το 2002 έως και σήμερα . Είτε από τη θέση της διοίκησης είτε από την θέση της αντιπολίτευσης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων, το ιστορικό στέλεχος του ΠΑ.ΣΟ.Κ - ΚΙΝ.ΑΛ. κ. Κώστας Λαλιώτης, οι βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ κ. Δημήτρης Μάντζος, κ. Μανώλης Χριστοδουλάκης, κ. Μιλένα Αποστολάκη, κ. Παύλος Χρηστίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου κ. Διονύσης Χατζηδάκης, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίνα Κασιμάτη, οι πρώην βουλευτές κ. Δημήτρης Διαμαντίδης, η κ. Χαρά Κεφαλίδου, ο κ. Λάζαρος Λωτίδης, η κ. Τόνια Αντωνίου, η κ. Ευαγγελία Σχοιναράκη, ο κ. Λευτέρης Καχριμάκης Υπεύθυνος προγράμματος ΠΑ.ΣΟ.Κ, ο κ. Δημήτρης Οικονόμου μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑ.ΣΟ.Κ, η κ. Αναστασίου Βάσια, μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΠΑ.ΣΟ.Κ, η κ. Χαλάτση Έφη, μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΠΑ.ΣΟ.Κ, ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης Υπεύθυνος στον Τομέα Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, η κ. Αντεριώτη Κων/να, Υποψήφια Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ, η κ. Παπαδάκη Δώρα, Υποψήφια Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αντιπεριφερειάρχες, Αντιδήμαρχοι, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι κοινωνικών και άλλων Φορέων.

Το παρόν έδωσαν επίσης ο κ. Θέμης Μπερεδήμας Πρόεδρος ΕΣΠΗΤ, ο κ. Μιχάλης Κυρίτσης Πρόεδρος του ΣΠΑΚΕ, ο κ. Νικόλαος Δέτσης Πρόεδρος του Α.Ο.Π.Φ, ο κ. Μιχάλης Σακελλαρίδης Πρόεδρος του ΑΟΝΣ «ο Μίλων» και πολλά στελέχη από το χώρο του αθλητισμού.

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