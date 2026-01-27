Βουλή: Απορρίφθηκε το αίτημα άρσης ασυλίας για Κουτσούμπα - Θετική εισήγηση για Μάντζο

Αρνητική ήταν η απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής στο αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, το οποίο είχε κατατεθεί έπειτα από μήνυση του Κωνσταντίνου Πλεύρη. Στον αντίποδα, θετική ήταν η εισήγηση για άρση ασυλίας του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζου μετά από μήνυση του επικεφαλής των ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ Βασίλη Στίγκα.

Προηγήθηκε αρνητική εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την άρση ασυλίας, για τη φερόμενη τέλεση της αξιόποινης πράξης της παράβασης της νομοθεσίας περί χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων και βουλευτών.

Κατά τη σχετική ψηφοφορία, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισαν το αίτημα, συντασσόμενοι με την εισήγηση της Επιτροπής. Αντίθετα, η Ελληνική Λύση, η Πλεύση Ελευθερίας και η Νίκη δήλωσαν επιφύλαξη για τη στάση που θα τηρήσουν κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια.

Άρση ασυλίας για τον Δημήτρη Μάντζο

Την ίδια στιγμή, η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγήθηκε θετικά την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Μάντζου, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, μετά από μήνυση που υπέβαλε ο επικεφαλής των Σπαρτιατών, Βασίλης Στίγκας, για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης.

Ο ίδιος ο κ. Μάντζος ζήτησε την άρση της ασυλίας του, δηλώνοντας την πρόθεσή του να αντιμετωπίσει την υπόθεση ενώπιον της Δικαιοσύνης. Στο συγκεκριμένο αίτημα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν την εισήγηση της Επιτροπής.

Οι τελικές αποφάσεις για τα αιτήματα άρσης ασυλίας αναμένεται να ληφθούν στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου θα συζητηθούν και θα τεθούν σε ψηφοφορία σύμφωνα με την προβλεπόμενη κοινοβουλευτική διαδικασία.