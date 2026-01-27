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«Παρέλαση» Ευρωπαίων στην Κίνα - Παίρνει σειρά ο Στάρμερ καθώς αναζητά εναλλακτικές στο εμπόριο
Ειδήσεις
13:05 - 27 Ιαν 2026

«Παρέλαση» Ευρωπαίων στην Κίνα - Παίρνει σειρά ο Στάρμερ καθώς αναζητά εναλλακτικές στο εμπόριο

Reporter.gr Newsroom
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Καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ επιβάλλει δασμούς σε χώρες σε όλο τον κόσμο, συνοδεύοντάς τους με επαναλαμβανόμενες απειλές γύρω από το εμπόριο, ορισμένα κράτη αναζητούν τις δικές τους συμφωνίες, προσαρμοζόμενα στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο Καναδός Μαρκ Κάρνεϊ μόλις επέστρεψε από την Κίνα, όπου προσπάθησε να επαναφέρει τις διμερείς σχέσεις σε νέα βάση, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από τον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, τέτοιου είδους κινήσεις φαίνεται ότι θα γίνονται όλο και πιο συχνές στο μέλλον, με αρκετά ταξίδια υψηλού προφίλ να βρίσκονται προ των πυλών.

«Συχνά με καλούν απλώς να διαλέξω ανάμεσα σε χώρες. Δεν το κάνω αυτό», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ενόψει της επίσκεψής του στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα. «Θυμάμαι όταν διαπραγματευόμουν τη συμφωνία εμπορίου με τις ΗΠΑ και όλοι μου έλεγαν ότι θα έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, και απάντησα: “Δεν πρόκειται να κάνω αυτή την επιλογή”».

Η αποστολή στην Κίνα θα είναι η πρώτη επίσκεψη Βρετανού πρωθυπουργού εκεί εδώ και σχεδόν μια δεκαετία και ο Στάρμερ θα συνοδεύεται από εκπροσώπους εταιρειών όπως οι AstraZeneca, BP, Rolls-Royce, Prudential και HSBC. Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης παραμονής του, θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, καθώς και με τον πρωθυπουργό Λι Τσιάνγκ και τον επικεφαλής του κοινοβουλίου Ζάο Λετζί.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα έφτασε επίσης στην Κίνα ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο, με διευρυμένη αντιπροσωπεία, ενώ, όπως επισημαίνει το πρακτορείο Seeking Alpha, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει προγραμματίσει ταξίδι για τον Φεβρουάριο.

Στο μεταξύ: Δεν πρόκειται μόνο για τις ΗΠΑ και την Κίνα. Εμπορικά μπλοκ επιδιώκουν να συνάψουν τις δικές τους συμφωνίες, όπως η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Mercosur που υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νότιας Αμερικής. Μια ακόμη συμφωνία ολοκληρώθηκε μεταξύ Ινδίας - ΕΕ και έχει χαρακτηριστεί ως «η μητέρα όλων των συμφωνιών», καθώς αφορά 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους.

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