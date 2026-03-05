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Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας μέσω ΕΣΠΑ
Αυτοδιοίκηση
11:09 - 05 Μαρ 2026

Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας μέσω ΕΣΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Με πόρους από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» θα χρηματοδοτηθεί η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας Αττικής, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης ένταξης που υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Συγκεκριμένα, το έργο, συνολικής δημόσιας δαπάνης 952.297 ευρώ, μεταξύ άλλων, προβλέπει βελτιώσεις στο κέλυφος του κτηρίου (αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμοϋγρομόνωση δώματος κ.λπ.), δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης Η/Μ εγκαταστάσεων (αντικατάσταση λέβητα κεντρικής θέρμανσης, αντικατάσταση αντλιών δικτύου ψύξης- θέρμανσης με νέες Inverter, εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρα-νερού, ισχύος 110 kWc, υψηλής απόδοσης, εγκατάσταση συστήματος καταγραφής και επιτήρησης ενεργειακών καταναλώσεων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με ενεργειακό συμψηφισμό, ισχύος 12,60 kWp, κ.λπ.)

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενώ δικαιούχος ορίστηκε ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας.

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