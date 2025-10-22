Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι Ευρωγορές – Στο επίκεντρο ο οικονομικός κύκλος της Unicredit

Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημειώνουν ήπιες διακυμάνσεις στο άνοιγμα της Τετάρτης (22/10), καθώς η δυναμική της αγοράς φαίνεται να σταθεροποιείται.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,005% στο άνοιγμα της συνεδρίασης.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX κινείται πτωτικά κατά 0,03% στις 24.325,88 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινείται ανοδικά κατά 0,63% στις 9.487,15 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει πτώση 0,36% στις 8.229,41 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια ο ισπανικός IBEX ενισχύεται κατά 0,42% στις 15.842,45 μονάδες, ο ιταλικός MIB καταγράφει απώλειες 0,52% στις 42.428,00 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI σημειώνει κέρδη 0,80% στις 8.338,17 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι οι περιφερειακές αγορές έκλεισαν με άνοδο την Τρίτη, αλλά η θετική δυναμική φαίνεται «φρέναρε», καθώς οι επενδυτές πιθανόν αξιολογούν ότι οι πιθανότητες για ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία παραμένουν περιορισμένες προς το παρόν.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επρόκειτο να έχει συνομιλίες για την επίλυση του πολέμου με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουγγαρία τις επόμενες εβδομάδες, όμως αυτές έχουν ανασταλεί, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, όπως μετέδωσε το NBC News την Τρίτη.

Η απόφαση φέρεται να ελήφθη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με τον Ρώσο ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ. Ο Τραμπ έχει εκφραστεί με αμφιθυμία για την υποστήριξή του προς την Ουκρανία, προτείνοντας την περασμένη εβδομάδα ότι το Κίεβο θα πρέπει να είναι έτοιμο να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία.

Unicredit ξεπερνά τις προβλέψεις

Η ιταλική τράπεζα Unicredit ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες την Τετάρτη, χαρακτηρίζοντας το τρίμηνο έως τα τέλη Σεπτεμβρίου ως "ιστορικό". Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,6 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της ίδιας της εταιρείας (2,4 δισ. ευρώ).

Μιλώντας στο CNBC την Τετάρτη, ο διευθύνων σύμβουλος της Unicredit, Αντρέα Όρσελ, αναφέρθηκε στη σχέση της τράπεζας με την Commerzbank, στην οποία έχει αποκτήσει μερίδιο 26% το τελευταίο έτος.

«Δεν τα έχω παρατήσει [με την Commerzbank]», είπε στην Σίλβια Αμάρο του CNBC. «Παρακολουθούμε, ως επενδυτές, πόση επιπλέον αξία μπορούν να δημιουργήσουν».

Ο Όρσελ είχε πιέσει για πλήρη εξαγορά της γερμανικής τράπεζας, αλλά αντιμετώπισε συνεχή αντίσταση τόσο από την τράπεζα όσο και από τη γερμανική κυβέρνηση.

Ο Όρσελ σημείωσε επίσης ότι η Unicredit πιθανότατα θα αυξήσει το μερίδιό της στην ελληνική Alpha Bank σε περίπου 30%.

Αναμένονται επίσης αποτελέσματα από τις εταιρείες Barclays, Reckitt Benckiser Group, Heineken, DNB Bank, Svenska Handelsbanken και Aker, ενώ η SAP θα ανακοινώσει τα δικά της το βράδυ.