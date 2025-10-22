Κινεζικό σοκ στη ναυτιλία: Αυθαίρετες χρεώσεις και γεωπολιτική πίεση - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

Η απόφαση της Κίνας να επιβάλει νέα ειδικά λιμενικά τέλη σε πλοία που συνδέονται, έστω και έμμεσα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία. Η κίνηση αυτή, που παρουσιάζεται ως «τεχνική ρύθμιση διαφάνειας», στην πράξη μεταφράζεται σε μια πολιτική επιλεκτικής επιβάρυνσης εταιρειών εισηγμένων στα αμερικανικά χρηματιστήρια.

Οι πρώτες αντιδράσεις ήρθαν από τρεις ελληνόκτητους κολοσσούς που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, την Star Bulk, την Danaos και την Costamare. Όλες βρέθηκαν στο στόχαστρο των κινεζικών αρχών εξαιτίας της σύνδεσής τους με τις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για εταιρείες με ελληνική διοίκηση, πλοία και επιχειρησιακή βάση.

Η Star Bulk Carriers, υπό τον Πέτρο Παππά, αναγκάστηκε να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για να διευκρινίσει ότι δεν αποτελεί αμερικανική εταιρεία, παρότι είναι εισηγμένη στο Nasdaq. Η εταιρεία υπογράμμισε ότι είναι εγγεγραμμένη στα Νησιά Μάρσαλ, εδρεύει στην Ελλάδα και διοικείται εξ ολοκλήρου από ελληνική ομάδα. «Κανένα πλοίο μας δεν φέρει τη σημαία των ΗΠΑ ούτε έχει ναυπηγηθεί εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να αποτρέψει πρόσθετες επιβαρύνσεις στα κινεζικά λιμάνια.

Αντίστοιχα, η Danaos Corporation βρέθηκε στο επίκεντρο μετά την αιφνίδια παραίτηση του Αμερικανού διευθυντή της, γεγονός που αποδόθηκε ευθέως στην πίεση από τα κινεζικά λιμενικά τέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του South China Morning Post, η αποχώρηση κρίθηκε απαραίτητη ώστε να περιοριστεί η «έκθεση» της εταιρείας σε κινεζικούς ελέγχους και να αποφευχθεί ο χαρακτηρισμός της ως αμερικανικά ελεγχόμενης. Η υπόθεση ανέδειξε τον νέο τύπο κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι ναυτιλιακές με διεθνή μετοχική σύνθεση.

Η τρίτη ελληνική εταιρεία που κινήθηκε προληπτικά ήταν η Costamare του Κωστή Κωνσταντακόπουλου. Ενίσχυσε τους εσωτερικούς ελέγχους και επαναξιολόγησε τις χρηματοδοτικές της δομές, θωρακίζοντας την εταιρεία απέναντι στα κινεζικά μέτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Costamare εξετάζει τη μερική μεταφορά δραστηριοτήτων της σε λιμάνια της Νοτιοανατολικής Ασίας, προκειμένου να αποφύγει πιθανές καθυστερήσεις ή αυξημένα τέλη.

Το Πεκίνο εφαρμόζει ένα σύστημα ταξινόμησης πλοίων βάσει προέλευσης κεφαλαίων και συμμετοχής αμερικανικών προσώπων στα διοικητικά συμβούλια. Όσες εταιρείες εντοπίζονται με «αμερικανικά ίχνη», αντιμετωπίζουν υψηλότερα τέλη και ελέγχους που καθυστερούν τις εκφορτώσεις.

Η τακτική αυτή έχει ήδη προκαλέσει αναδρομικές χρεώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων, με αρκετές εταιρείες να παρακάμπτουν κινεζικά terminals.

Για την ελληνόκτητη ναυτιλία, που κατέχει δεσπόζουσα θέση στη μεταφορά ξηρού φορτίου, η εξέλιξη αυτή είναι προειδοποίηση. Οι επιχειρηματίες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην αμερικανική χρηματοδότηση και την ασιατική αγορά, σε ένα περιβάλλον όπου η γεωπολιτική διείσδυση επηρεάζει πλέον και το κόστος πρόσβασης στα λιμάνια.

Η Κίνα χρησιμοποιεί τη λιμενική της ισχύ ως εργαλείο πολιτικής πίεσης. Και οι Έλληνες πλοιοκτήτες, συνειδητοποιούν ότι η «ουδετερότητα της θάλασσας» δεν είναι πια δεδομένη.