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Ευρωαγορές: Κλείσιμο με θετικό πρόσημο, ευνοημένες από τα κέρδη του αμυντικού κλάδου
Χρηματιστήρια
20:37 - 21 Οκτ 2025

Ευρωαγορές: Κλείσιμο με θετικό πρόσημο, ευνοημένες από τα κέρδη του αμυντικού κλάδου

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν υψηλότερα την Τρίτη 21/10, συνεχίζοντας τη θετική δυναμική από τις αρχές της εβδομάδας. Οι μετοχές του αμυντικού τομέα συνέχισαν τα κέρδη της Δευτέρας, με τον δείκτη Stoxx Europe Aerospace and Defense να κλείνει περίπου 1,1% υψηλότερα, ανακάμπτοντας από αρχική πτώση κάτω από το μηδέν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,21% στις 573,30 μονάδες συνεχίζοντας τα χθεσινά κέρδη.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX σημείωσε κέρδη 0,37% στις 24.348,78 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,25% στις 9.426,99 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε κέρδη 0,64% στις 8.258,86 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB έκλεισε με κέρδη 0,60% στις 42.648,28 μονάδες, ενώ οι δύο ιβηρικοί δείκτες ήταν οι μόνοι που έκλεισαν με απώλειες. Πιο αναλυτικα, ο ισπανικός IBEX χάνοντας 0,33% στις 15.776,70 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI κινήθηκε πτωτικά κατά 0,64% στις 8.272,22 μονάδες.

Η ελβετική Montana Aerospace ηγήθηκε των κερδών κατά τη διάρκεια της ημέρας, κλείνοντας με άνοδο άνω του 10%. Η γερμανική Renk σημείωσε πτώση 0,6%, ενώ η ιταλική Leonardo ενισχύθηκε κατά 1,3%.

Οι περιφερειακές αμυντικές μετοχές είχαν ξεχωρίσει τη Δευτέρα, εν μέσω της εισόδου στην αγορά της TKMS, της θυγατρικής κατασκευής πολεμικών πλοίων που αποσχίστηκε από τη Thyssenkrupp, και μετά από μια ακόμη έντονη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι το Σαββατοκύριακο.

Στις εταιρικές ειδήσεις, η δανέζικη φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk έκλεισε με πτώση 1,3%. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14 Νοεμβρίου για την εκλογή νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από διαφωνία μεταξύ των υφιστάμενων μελών και του κυρίαρχου μετόχου της Novo.

«Μετά τον διάλογο με το Ίδρυμα Novo Nordisk σχετικά με τη μελλοντική σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί κοινή συμφωνία», δήλωσε ο πρόεδρος Helge Lund την Τρίτη. Ο Lund και αρκετά άλλα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα θέσουν υποψηφιότητα για επανεκλογή στην προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Άνοδος δανεισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη έδειξαν ότι ο δανεισμός του δημόσιου τομέα έφτασε τα £20,2 δισ. ($27 δισ.) τον προηγούμενο μήνα, το υψηλότερο επίπεδο για οποιονδήποτε Σεπτέμβριο από το 1997, όταν ξεκίνησαν οι καταγραφές. Το ποσό αυτό έφερε το δημόσιο δανεισμό για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους στα £99,8 δισ., αυξημένο κατά 13% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, αποτελώντας το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο δανεισμού από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές.

Ωστόσο, η αύξηση ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις του Μαρτίου που είχε εκδώσει το Γραφείο Προϋπολογιστικής Ευθύνης (OBR) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται καθώς η Υπουργός Οικονομικών Rachel Reeves ετοιμάζεται να παρουσιάσει τον κρίσιμο Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό, ο οποίος θα περιλαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό των δημοσίων δαπανών και του χρέους.

Ο Thomas Pugh, επικεφαλής οικονομολόγος στην εταιρεία συμβούλων RSM UK, δήλωσε ότι τα στοιχεία αποτελούν «λίγο καλό νέο» για την Reeves, δεδομένου ότι οι δαπάνες ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις, αλλά πρόσθεσε ότι «τα στοιχεία αποτυπώνουν μια εικόνα επιδείνωσης των δημόσιων οικονομικών».

«Κοιτάζοντας μπροστά στον προϋπολογισμό του φθινοπώρου, προγραμματίζουμε αυξήσεις φόρων περίπου £30 δισ.», πρόσθεσε.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου (gilts) σημείωσαν πτώση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, πριν ανακτήσουν μέρος των απωλειών τους και κλείσουν πάνω από το μηδέν. Η εξαετής απόδοση, ωστόσο, υποχώρησε οριακά.

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