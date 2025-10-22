ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ifo: Ορατός ο κίνδυνος αύξησης του κόστους έργων υποδομής στη Γερμανία
Ειδήσεις
10:21 - 22 Οκτ 2025

ifo: Ορατός ο κίνδυνος αύξησης του κόστους έργων υποδομής στη Γερμανία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τα έργα υποδομής στη Γερμανία ενδέχεται να γίνουν σημαντικά ακριβότερα εάν αυξηθεί η ζήτηση λόγω του ειδικού ταμείου που χρηματοδοτείται με δανεισμό. Το Ινστιτούτο ifo προειδοποίησε σχετικά στον Οικονομικό Διάλογο του ifo.

«Είναι απολύτως αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν με αποδοτικότητα και δεν θα “εξατμιστούν” λόγω της ανόδου των τιμών», δήλωσε ο Όλιβερ Φαλκ, Διευθυντής του Κέντρου Οικονομίας Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ifo.

Ο ερευνητής του ifo επισημαίνει ότι οι κρατικές επενδύσεις ενέχουν σημαντικούς κινδύνους ως προς τις τιμές. Καθώς το ειδικό ταμείο αυξάνει σημαντικά τη ζήτηση για έργα υποδομής, οι μισθοί ενδέχεται να αυξηθούν –ιδιαίτερα σε κλάδους όπου ήδη υπάρχει έντονη έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Επιπλέον, οι τιμές ακινήτων, όπως και τα κόστη για υπηρεσίες κατασκευής και μελετών, μπορεί να εκτοξευθούν. Ο Φαλκ, γι' αυτόν τον λόγο, ζήτησε σαφή ιεράρχηση των έργων: «Οι επενδύσεις πρέπει να γίνονται εκεί όπου έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα – αλλά ταυτόχρονα πρέπει να εξετάζεται κατά πόσον υπάρχουν επαρκείς δυνατότητες υλοποίησης των έργων». Για την αποφυγή συμφόρησης, θα πρέπει, για παράδειγμα, να γίνει προσέλκυση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού από το εξωτερικό.

Ο Τιμ-Όλιβερ Μύλλερ, Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας Γερμανικής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας, ζήτησε ταχύτερους πολιτικούς ρυθμούς, ώστε ο κλάδος να μπορέσει να προετοιμαστεί για τις επικείμενες αναθέσεις: «Οι επιχειρήσεις μας χρειάζονται σαφήνεια το συντομότερο δυνατό ως προς το πότε και ποια κεφάλαια θα είναι οριστικά διαθέσιμα για δρόμους, γέφυρες και υδάτινες οδούς. Ο κλάδος αναμένει επειγόντως διακηρύξεις, πραγματικά έργα», δήλωσε.

Ανάλογη άποψη εξέφρασε και η Τάνια Γκέννερ, Γενική Διευθύντρια της Ομοσπονδίας Γερμανικών Βιομηχανιών: «Απαιτούνται επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης, συστηματική μείωση της γραφειοκρατίας και αποδοτική χρήση των πόρων, ώστε τα προγραμματισμένα κονδύλια από το ειδικό ταμείο να επιφέρουν ουσιαστικό μακροοικονομικό αποτέλεσμα».

Στο πλαίσιο του Οικονομικού Διαλόγου του ifo, με θέμα «Καθορίζοντας την πορεία – Πώς μπορεί το Ειδικό Ταμείο Υποδομών να γίνει κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη;», συμμετείχαν οι: Ζαν-Μαρί Έμπαουερ (Επικεφαλής της Πολεοδομικής Υπηρεσίας Μονάχου), Τάνια Γκέννερ (Γενική Διευθύντρια της Ομοσπονδίας Γερμανικών Βιομηχανιών), Δρ Ραφαέλ Λ’Χοστ (Επικεφαλής της Διεύθυνσης Πολιτικής Ανταγωνισμού και Διαρθρωτικής Πολιτικής στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας), Τιμ-Όλιβερ Μύλλερ (Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας Γερμανικής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας), Δρ Φίλιπ Νάγκλ (Διευθύνων Σύμβουλος της DB InfraGO), και ο Πρόεδρος του ifo, Κλέμενς Φουέστ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βέττας (ΙΟΒΕ): Σταθερά βήματα προς σύγκλιση στην Ευρωζώνη, αλλά απαιτούνται περισσότερες μεταρρυθμίσεις
Οικονομία

Βέττας (ΙΟΒΕ): Σταθερά βήματα προς σύγκλιση στην Ευρωζώνη, αλλά απαιτούνται περισσότερες μεταρρυθμίσεις

Στεγαστικά δάνεια και αγγελίες για σπίτια στη μάχη του στεγαστικού – Ο «χάρτης» της αγοράς
Ακίνητα

Στεγαστικά δάνεια και αγγελίες για σπίτια στη μάχη του στεγαστικού – Ο «χάρτης» της αγοράς

Χρηματιστήριο: Επανήλθε η θετική επενδυτική ψυχολογία - Τα κυριότερα επιχειρηματικά νέα
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Επανήλθε η θετική επενδυτική ψυχολογία - Τα κυριότερα επιχειρηματικά νέα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Volkswagen: Οι μεγαλομέτοχοι απαιτούν σαρωτικές αλλαγές – Στο τραπέζι έως και 100.000 απολύσεις
Επιχειρήσεις

Volkswagen: Οι μεγαλομέτοχοι απαιτούν σαρωτικές αλλαγές – Στο τραπέζι έως και 100.000 απολύσεις

Υβριδικό σενάριο επίθεσης βλέπει το Βερολίνο μετά τον εντοπισμό drone με εκρηκτικά στη Λειψία
Ειδήσεις

Υβριδικό σενάριο επίθεσης βλέπει το Βερολίνο μετά τον εντοπισμό drone με εκρηκτικά στη Λειψία

Μελέτη-οδηγός για τις κυβερνήσεις: Κάθε ευρώ στους νέους αποδίδει τριπλάσιο κοινωνικό όφελος
Οικονομία

Μελέτη-οδηγός για τις κυβερνήσεις: Κάθε ευρώ στους νέους αποδίδει τριπλάσιο κοινωνικό όφελος

Κρασί - Κορινθία: Με όχημα ΠΟΠ-ΠΓΕ και το «μέτρο» η μάχη για εξαγωγές σε Γερμανία και Πολωνία
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Κρασί - Κορινθία: Με όχημα ΠΟΠ-ΠΓΕ και το «μέτρο» η μάχη για εξαγωγές σε Γερμανία και Πολωνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:10

Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:40

Τυφώνας «Dolphin»: Σε συναγερμό η Κίνα για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:15

Χούθι: Επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:55

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:25

Πειραιάς: Ιδιαίτερα υψηλή η επιβατική κίνηση - Πάνω από 34000 επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:00

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν: Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με περίπου 1.000 δολάρια

Magazino
09/08/2026 - 09:00

μάιμέτσοβο: Πώς δύο νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

Πολιτική
08/08/2026 - 16:18

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/08/2026 - 10:27

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: «Όχι» σε νέους ελέγχους στις επιχειρήσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές

Οικονομία
08/08/2026 - 10:15

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
08/08/2026 - 10:01

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/08/2026 - 09:54

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Θετική αποτίμηση από τον ΣΕΤΕ, προβληματισμός από την ΠΟΞ

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/08/2026 - 09:34

Δεξιότερα της ΝΔ: Το «beef» Βελόπουλου-Λατινοπούλου, ο Σαμαράς και τα «ορφανά» της Καρυστιανού

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
08/08/2026 - 00:01

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 23:03

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ