ifo: Ορατός ο κίνδυνος αύξησης του κόστους έργων υποδομής στη Γερμανία

Τα έργα υποδομής στη Γερμανία ενδέχεται να γίνουν σημαντικά ακριβότερα εάν αυξηθεί η ζήτηση λόγω του ειδικού ταμείου που χρηματοδοτείται με δανεισμό. Το Ινστιτούτο ifo προειδοποίησε σχετικά στον Οικονομικό Διάλογο του ifo.

«Είναι απολύτως αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν με αποδοτικότητα και δεν θα “εξατμιστούν” λόγω της ανόδου των τιμών», δήλωσε ο Όλιβερ Φαλκ, Διευθυντής του Κέντρου Οικονομίας Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ifo.

Ο ερευνητής του ifo επισημαίνει ότι οι κρατικές επενδύσεις ενέχουν σημαντικούς κινδύνους ως προς τις τιμές. Καθώς το ειδικό ταμείο αυξάνει σημαντικά τη ζήτηση για έργα υποδομής, οι μισθοί ενδέχεται να αυξηθούν –ιδιαίτερα σε κλάδους όπου ήδη υπάρχει έντονη έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Επιπλέον, οι τιμές ακινήτων, όπως και τα κόστη για υπηρεσίες κατασκευής και μελετών, μπορεί να εκτοξευθούν. Ο Φαλκ, γι' αυτόν τον λόγο, ζήτησε σαφή ιεράρχηση των έργων: «Οι επενδύσεις πρέπει να γίνονται εκεί όπου έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα – αλλά ταυτόχρονα πρέπει να εξετάζεται κατά πόσον υπάρχουν επαρκείς δυνατότητες υλοποίησης των έργων». Για την αποφυγή συμφόρησης, θα πρέπει, για παράδειγμα, να γίνει προσέλκυση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού από το εξωτερικό.

Ο Τιμ-Όλιβερ Μύλλερ, Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας Γερμανικής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας, ζήτησε ταχύτερους πολιτικούς ρυθμούς, ώστε ο κλάδος να μπορέσει να προετοιμαστεί για τις επικείμενες αναθέσεις: «Οι επιχειρήσεις μας χρειάζονται σαφήνεια το συντομότερο δυνατό ως προς το πότε και ποια κεφάλαια θα είναι οριστικά διαθέσιμα για δρόμους, γέφυρες και υδάτινες οδούς. Ο κλάδος αναμένει επειγόντως διακηρύξεις, πραγματικά έργα», δήλωσε.

Ανάλογη άποψη εξέφρασε και η Τάνια Γκέννερ, Γενική Διευθύντρια της Ομοσπονδίας Γερμανικών Βιομηχανιών: «Απαιτούνται επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης, συστηματική μείωση της γραφειοκρατίας και αποδοτική χρήση των πόρων, ώστε τα προγραμματισμένα κονδύλια από το ειδικό ταμείο να επιφέρουν ουσιαστικό μακροοικονομικό αποτέλεσμα».

Στο πλαίσιο του Οικονομικού Διαλόγου του ifo, με θέμα «Καθορίζοντας την πορεία – Πώς μπορεί το Ειδικό Ταμείο Υποδομών να γίνει κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη;», συμμετείχαν οι: Ζαν-Μαρί Έμπαουερ (Επικεφαλής της Πολεοδομικής Υπηρεσίας Μονάχου), Τάνια Γκέννερ (Γενική Διευθύντρια της Ομοσπονδίας Γερμανικών Βιομηχανιών), Δρ Ραφαέλ Λ’Χοστ (Επικεφαλής της Διεύθυνσης Πολιτικής Ανταγωνισμού και Διαρθρωτικής Πολιτικής στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας), Τιμ-Όλιβερ Μύλλερ (Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας Γερμανικής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας), Δρ Φίλιπ Νάγκλ (Διευθύνων Σύμβουλος της DB InfraGO), και ο Πρόεδρος του ifo, Κλέμενς Φουέστ.