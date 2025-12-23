Ευρωαγορές: Ενδοσυνενδριακό ρεκόρ για τον Stoxx 600 – Στα «πράσινα» οι ασιατικές αγορές

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Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται ανοδικά στο άνοιγμα της Τρίτης (23/12), περιορίζοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,22%, καταγράφοντας στιγμαία νέο ιστορικό υψηλό στις 588,42 μονάδες, μόλις λίγες ημέρες μετά την υπέρβαση του προηγούμενου ρεκόρ του.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX κινείται ελαφρώς ανοδικά κατά 0,06% στις 24.310,62 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει ήπια κέρδη 0,03% στις 9.869,68 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει πτώση 0,19% στις 8.105,52 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX υποχωρεί κατά 0,29% στις 17.108,01 μονάδες, ο ιταλικός MIB σημειώνει ζημιές 0,14% στις 44.530,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI βυθίζεται κατά 0,31% στις 8.165,64 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (22/12), ο βασικός δείκτης είχε ολοκληρώσει τη συνεδρίαση με πτώση 0,1%. Παρ’ όλα αυτά, από τις αρχές του έτους καταγράφει άνοδο 14% και, με μία εβδομάδα να απομένει έως το τέλος του έτους, φαίνεται πως οδεύει προς την τρίτη συνεχόμενη χρονιά κερδών.

Περνώντας στις αγορές της περιοχής της Ασίας και του Ειρηνικού, οι αγορές κινήθηκαν ανοδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Συγκεκριμένα, ο ιαπωνικός Nikkei έκλεισε με ήπια κέρδη 0,06% στις 50.431,00 μονάδες, ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας κινήθηκε ανοδικά κατά 0,07% στις 3.919,98 μονάδες και ο SZSE Component έκλεισε με άλμα 0,27% στις 13.368,99 μονάδες.

Παράλληλα, ο Kopsi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 0,28% στις 4.117,32 μονάδες και ο S&P/ASX 200 σημείωσε ράλι ανόδου 1,10% στις 8.795,70 μονάδες.

Τέλος, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κινήθηκε ελαφρώς πτωτικά κατά 0,11% στις 25.774,14 μονάδες, ενώ ο Nifty της Ινδίας σημείωσε άνοδο 0,16% στις 26.211,35 μονάδες.