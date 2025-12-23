Η παγκοσμιοποίηση μειώνει τις νομικές διακρίσεις κατά των γυναικών

Η παγκοσμιοποίηση προωθεί τη νομική ισότητα των φύλων παγκοσμίως, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου ifo.

«Μπορούμε να δείξουμε ότι η παγκοσμιοποίηση βελτιώνει τη νομική ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Όσο περισσότερες είναι οι διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές και η διεθνής συνεργασία, τόσο λιγότερο οι γυναίκες υφίστανται νομικές διακρίσεις», επισημαίνει η ερευνήτρια του ifo, Ραμόνα Σμιντ.

Τα στοιχεία της μελέτης δείχνουν ότι αύξηση του δείκτη παγκοσμιοποίησης μιας χώρας κατά ένα τρίτο — κάτι που, για παράδειγμα, θα καθιστούσε την Ινδονησία εξίσου διεθνώς ενταγμένη όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες — θα βελτίωνε τη νομική ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών κατά περίπου 12%. Η επίδραση αυτή είναι εντονότερη στις φτωχότερες χώρες.

Η σχετική έρευνα καταγράφει επίσης επιπτώσεις σε ατομικό επίπεδο. «Οι πολίτες σε πιο παγκοσμιοποιημένες χώρες υιοθετούν συχνότερα απόψεις που στηρίζουν την ισότητα των φύλων σε τομείς όπως η αγορά εργασίας, η πολιτική και η εκπαίδευση», τονίζει η Σμιντ.