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Το βαρύ κλίμα στη Wall Street παρέσυρε τις Ευρωαγορές
Χρηματιστήριο
19:11 - 23 Ιουν 2026

Το βαρύ κλίμα στη Wall Street παρέσυρε τις Ευρωαγορές

Reporter.gr Newsroom
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Με απώλειες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές τους οι ευρωπαϊκές αγορές την Τρίτη (23/6), επηρεασμένες από το αρνητικό κλίμα που επικρατεί διεθνώς λόγω του έντονου sell-off στις τεχνολογικές μετοχές και των αυξανόμενων ανησυχιών για πιθανή «φούσκα» στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με απώλειες 0,57%.

Ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,81%, κλείνοντας στις 24.937,03 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε πτώση 0,71% και διαμορφώθηκε στις 8.340,71 μονάδες. Αντίθετα, ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε οριακά κατά 0,01%, στις 10.439,22 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες, υποχωρώντας κατά 1,46% στις 52.024,41 μονάδες. Ο ισπανικός IBEX 35 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,34%, στις 19.476,50 μονάδες, ενώ ο πορτογαλικός PSI σημείωσε επίσης πτώση 0,34%, τερματίζοντας στις 9.136,73 μονάδες.

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