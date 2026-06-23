Η αμυντική βιομηχανία σε εποχή εξωστρέφειας, συνεργειών και νέων κεφαλαίων

Στις αλλαγές που διαμορφώνουν το σύγχρονο τοπίο των συναλλαγών και των επενδύσεων στην αμυντική βιομηχανία επικεντρώθηκε η συζήτηση «Navigating the Modern Defense M&A Landscape», στο πλαίσιο του Mergers & Acquisitions Summit ΙΙΙ.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Χριστόφορος Μπουτσικάκης-Εμμανουήλ, Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, ο Άκης Μπράτσος, Partner στη Lakestar και ο Γιάννης Σταμούλης, Chief Strategy & M&A Officer της EFA Group.

Ο κ. Χριστόφορος Μπουτσικάκης-Εμμανουήλ στάθηκε στη σημασία των συνεργειών για την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, αλλά και για την αυτάρκεια της χώρας σε κρίσιμους τομείς. Όπως σημείωσε, η αμυντική βιομηχανία δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη μιας αγοράς, αλλά και την ικανότητα της χώρας να ανταποκρίνεται σε κρίσιμες συνθήκες. «Στη δύσκολη στιγμή, όσους συμμάχους και αν έχεις, η βοήθεια θα έρθει σε δεύτερο χρόνο, πρέπει να είσαι αυτόνομος», ανέφερε, δίνοντας έμφαση στις πρώτες ύλες και στα πυρομαχικά. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο κλάδος περνά από την εσωστρέφεια στην εξωστρέφεια, αναζητώντας συνεργασίες που μπορούν να φέρουν καινοτομία και ανάπτυξη.

Ο κ. Άκης Μπράτσος επικεντρώθηκε στην αλλαγή στάσης των επενδυτών απέναντι στον χώρο της άμυνας, σημειώνοντας ότι το τεχνολογικό fund επενδύει πλέον ειδικά και σε αμυντικές τεχνολογίες. Όπως ανέφερε, ο πόλεμος στην Ουκρανία λειτούργησε ως καταλύτης για την αγορά, καθώς οι εταιρείες μπορούν να δοκιμάζουν τα προϊόντα τους σε πραγματικές συνθήκες και στη συνέχεια να τα διαθέτουν σε άλλες αγορές. «Η Ουκρανία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τη στρατηγική και την άμυνα», σημείωσε. Πρόσθεσε ακόμη ότι η τεχνολογία, καθώς και η διαπίστωση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων πως ο κλάδος ήταν για χρόνια υπό καθεστώς υποεπένδυσης, ενισχύουν το μέγεθος και τις προοπτικές της αγοράς.

Ο κ. Γιάννης Σταμούλης τόνισε ότι η άμυνα δεν είναι πλέον πεδίο που στηρίζεται αποκλειστικά σε κρατικούς πόρους, αλλά ένας χώρος στον οποίο κατευθύνονται και ιδιωτικά κεφάλαια. «Υπάρχει υψηλή ρευστότητα στις αγορές κεφαλαίου και χρέους, ειδικά για τον αμυντικό τομέα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι εταιρείες που διαθέτουν υγιή λειτουργική βάση, έσοδα και EBITDA προσελκύουν εύκολα χρηματοδότηση για συναλλαγές M&A.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ένα σημαντικό μέρος των ευρωπαϊκών κεφαλαίων δεν έχει ακόμη επενδυθεί στην αγορά, ενώ οι κρατικές προμήθειες θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο. Όπως συμπλήρωσε, το παραδοσιακό μοντέλο χρηματοδότησης για την έρευνα, την ανάπτυξη και την πώληση προϊόντων μεταβάλλεται, καθώς οι νέες συνθήκες απαιτούν πολύ ταχύτερη διείσδυση στην αγορά.