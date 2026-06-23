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Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη, Βοιωτία, Εύβοια και Μαγνησία
Ειδήσεις
18:52 - 23 Ιουν 2026

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη, Βοιωτία, Εύβοια και Μαγνησία

Reporter.gr Newsroom
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Σε τέσσερις ακόμη συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι υποθέσεις αφορούν φωτιές που εκδηλώθηκαν στις 22 και 23 Ιουνίου σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Βοιωτίας, της Εύβοιας και της Μαγνησίας.

Πιο αναλυτικά, η πρώτη πυρκαγιά σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, στις 19:31, σε αγροτική έκταση στα Βασιλικά του δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι η φωτιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με χορτοδετική μηχανή σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο. Η πυρκαγιά κατέστρεψε υπολείμματα καλλιεργειών σε έκταση περίπου τεσσάρων στρεμμάτων.

Η δεύτερη περίπτωση καταγράφηκε το μεσημέρι της Τρίτης, στις 13:25, στην περιοχή Ελεώνας του δήμου Θηβαίων στη Βοιωτία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 33χρονος πραγματοποιούσε εργασίες καθαρισμού εντός φωτοβολταϊκού πάρκου χρησιμοποιώντας γεωργικό ελκυστήρα με καταστροφέα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών προκλήθηκαν σπινθηρισμοί που οδήγησαν στην ανάφλεξη ξηρής βλάστησης. Από τη φωτιά κάηκαν περίπου πέντε στρέμματα δασικής έκτασης και 395 στρέμματα γεωργικής γης. Στον υπαίτιο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.095 ευρώ.

Η τρίτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε την ίδια ημέρα στη θέση Κατσικίζα, στην κοινότητα Κοντοδεσποτίου του δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων στην Εύβοια. Η προανάκριση έδειξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από αμέλεια 53χρονου, εξαιτίας διαρροής καυσίμου από επιβατικό όχημα. Η ανάφλεξη σημειώθηκε σε περιοχή με ξηρή βλάστηση, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η τέταρτη περίπτωση καταγράφηκε στη θέση Λοζίνικο, στην περιοχή Φυτόκο του Βόλου στη Μαγνησία. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, 73χρονος προκάλεσε τη φωτιά κατά τη διάρκεια εργασιών με θρυμματιστή. Η πυρκαγιά ξεκίνησε όταν καύσιμο υπερχείλισε από το μηχάνημα και, κατά την εκκίνηση του κινητήρα, δημιουργήθηκαν σπινθήρες που προκάλεσαν ανάφλεξη της γύρω βλάστησης.

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων προανακριτικών διαδικασιών, οι τέσσερις εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για εμπρησμό από αμέλεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 23 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 466 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 516.298,56 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 119 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, συνεχίζοντας εντατικούς ελέγχους και παρεμβαίνοντας άμεσα όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της νομοθεσίας.

Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, τονίζοντας την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων πυρασφάλειας και αποφυγής εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή εστίες ανάφλεξης, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο.

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