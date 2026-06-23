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Wall Street: Ο Nasdaq βυθίζεται, καθώς «ξεφουσκώνει» το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης
Χρηματιστήρια
16:59 - 23 Ιουν 2026

Wall Street: Ο Nasdaq βυθίζεται, καθώς «ξεφουσκώνει» το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης

Reporter.gr Newsroom
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Οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο εντείνονται, με τον Nasdaq να υποχωρεί περισσότερο από 2% στο άνοιγμα της συνεδρίασης .

Συγκεκριμένα, ο τεχνολογικός δείκτης υποχωρεί κατά 1,58% στις 25.755,05 μονάδες, ο Dow χάνει 0,33% στις 51.543,24 μονάδες και ο S&P 500 καταγράφει ζημιές 1,11% στις 7.389,94 μονάδες.

Σημειώνεται ότι οι μετοχές των Alphabet, Nvidia, Oracle και Tesla ξεκίνησαν τη συνεδρίαση με σημαντικές απώλειες, συνεχίζοντας το ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων που έπληξε τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες και την προηγούμενη ημέρα. Ισχυρό πλήγμα δέχθηκε και η Micron Technology, της οποίας η μετοχή κατέγραψε πτώση άνω του 11%.

Γενικότερα το κλίμα είναι αρνητικό στις διεθνείς αγορές. Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi κατρακύλησε κατά 10%, υπό το βάρος των μεγάλων απωλειών των κατασκευαστών ημιαγωγών, μεταξύ των οποίων η Samsung Electronics.

Το εντυπωσιακό ράλι που είχε τροφοδοτήσει η αισιοδοξία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να αντιστρέφεται τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τις τεράστιες δαπάνες των εταιρειών του κλάδου, αλλά και για το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Παράλληλα, η μετοχή της SpaceX συνεχίζει την πτωτική της πορεία μετά τον ενθουσιασμό που ακολούθησε την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης υποχώρησε επανειλημμένα κάτω από τα 150 δολάρια, επίπεδο στο οποίο είχε ανοίξει την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής της.

Στην αγορά ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν επίσης χαμηλότερα, μετά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αναστείλουν για δύο μήνες τις μακροχρόνιες κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου, εξέλιξη που ερμηνεύεται ως ένδειξη προόδου στις συνομιλίες μεταξύ United States και Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent Crude διαπραγματεύονται πλέον κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι, κοντά στα επίπεδα που καταγράφονταν στις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/06/2026 - 17:02
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