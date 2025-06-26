Frigoglass: Στο 15,33% το ποσοστό της Tricorporación μετά την ΑΜΚ

Στο 15,33% ανέρχεται το ποσοστό της Tricorporación στην Frigoglass, μετά τη συμμετοχή της στην ΑΜΚ της εταιρείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σημερινή (26/6) ανακοίνωση:

«Η Frigoglass A.B.E.E. (η "Εταιρεία"), κατόπιν της γνωστοποίησης που έλαβε την 26 Ιουνίου 2025 από την Tricorporación, S.L. (η "Tricorporación”), υπό την ιδιότητά της ως νέας μετόχου της Εταιρείας, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι:

Κατόπιν της έναρξης διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 26 Ιουνίου 2025 των νέων μετοχών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με ημερομηνία 30 Απριλίου 2025 αναφορικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε μερικώς από την Tricorporación με εισφορά σε είδος του συνόλου (100%) των μετοχών που κατείχε η Tricorporación στην ισπανική εταιρεία Provisiona Iberia, S.L. (χωρίς δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων), όπως ανακοινώθηκε από την Εταιρεία την 25 Ιουνίου 2025, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που απέκτησε και κατέχει άμεσα η Tricorporación , συνεπεία της συμμετοχής της στην ως άνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ανέρχεται σε 15,33% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχούν σε 18.577.320 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές).

Δεν υφίσταται άλλο φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που ελέγχει (κατά την έννοια του Νόμου 3556/2007) την Tricorporación.»