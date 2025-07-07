Αφοί Κορδέλλου: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης – Το νέο ΔΣ

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Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ» πραγματοποίησε την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της την Παρασκευή 4 Ιουλίου.

Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων παρέστησαν τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπούντες το 67,667% (14.364.046 μετοχές επί συνόλου 21.224.340 μετοχών) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στην από 28/05/2025 (και δημοσιευθείσα την αυτή ημερομηνία 28/05/25) Πρόσκληση, ήτοι:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης του έτους 2024 (01.01.2024-31.12.2024) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 74,65% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, χωρίς καμία τροποποίηση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2024 (1.1.2024-31.12.2024) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.364.046 - εκπροσωπούντες ποσοστό 67,667% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.722.990 – ποσοστό 74,65% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: 3.641.056 – ποσοστό 25,35% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (01.01.2024-31.12.2024), σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του έτους 2024 (01.01.2024-31.12.2024), σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του Άρθρου 117 του ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 74,65% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 και απαλλάσσει τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση του έτους 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024), σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ, γ) του ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.364.046 - εκπροσωπούντες ποσοστό 67,667% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.722.990 – ποσοστό 74,65% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: 3.641.056 – ποσοστό 25,35% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων

Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 74,65% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, το ήδη καταβληθέν ποσό των ευρώ τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων δεκατριών (€ 337.513) ως συνολική ετήσια αμοιβή προς τα μέλη του ΔΣ και τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας για τη χρήση του έτους 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.364.046 - εκπροσωπούντες ποσοστό 67,667% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.722.990 – ποσοστό 74,65% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: 3.641.056 – ποσοστό 25,35% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 4ο: Προέγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025, καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 74,65% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, τα ακόλουθα:

α) την προέγκριση ποσού ευρώ τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (€ 450.000) κατ’ ανώτατο όριο το οποίο θα καταβληθεί ως συνολική ετήσια αμοιβή στα ως άνω μέλη του ΔΣ για τη χρήση του 2025 και

β) την προέγκριση ποσού ευρώ διακόσιες πενήντα χιλιάδες (€ 250.000) κατ’ ανώτατο όριο το οποίο θα καταβληθεί ως συνολική εξαμηνιαία αμοιβή στα ως άνω μέλη του ΔΣ για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.364.046 - εκπροσωπούντες ποσοστό 67,667% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.722.990 – ποσοστό 74,65% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: 3.641.056 – ποσοστό 25,35% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της τρέχουσας εταιρικής χρήσης του έτους 2025 (01.01.2025- 31.12.2025) και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 74,65% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 22, για τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και ενέκρινε με ομοφωνία τον καθορισμό της αμοιβής της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με το νόμο. Την ευθύνη του ελέγχου θα έχουν οι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές (ένας τακτικός ελεγκτής και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής) που η εταιρεία θα ορίσει. Στο παρόν θέμα διενεργήθηκαν δύο ψηφοφορίες ως ακολούθως:

(α) ως προς την εκλογή των Ορκωτών

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.364.046 - εκπροσωπούντες ποσοστό 67,667% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.722.990 – ποσοστό 74,65% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: 3.641.056 – ποσοστό 25,35% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αποχές: 0

(β) ως προς τον καθορισμό της αμοιβής τους

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.364.046 - εκπροσωπούντες ποσοστό 67,667% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 14.364.046 – ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: -

Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 74,65% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων:

α) την επανεκλογή όλων των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για πενταετή θητεία παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το έτος 2030, και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 85 παρ. 1 του ν. 4548/2018, και συγκεκριμένα των:

1. Αγγελικής Κορδέλλου του Κωνσταντίνου

2. Μαργαρίτας Κορδέλλου του Αντωνίου

3. Γεωργίου Τσιάκκα του Δημητρίου

4. Σταύρου Αντωνόπουλου του Αθανασίου

5. Κωνσταντίνου Βαρσάμη του Μιχαήλ

6. Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου

7. Φοίβου Βρέττα του Ιωάννη

(β) τον ορισμό των Κωνσταντίνου Βαρσάμη, Ανδρέα Κουτούπη και Φοίβου Βρέττα, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούντων τις προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα κριτήρια ανεξαρτησίας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.364.046 - εκπροσωπούντες ποσοστό 67,667% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.722.990 – ποσοστό 74,65% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: 3.641.056 – ποσοστό 25,35% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 7ο: Καθορισμός είδους, σύνθεσης (αριθμού μελών και ιδιοτήτων) και θητείας Επιτροπής Ελέγχου καθώς και Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου (εφόσον απαιτείται) σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 74,65% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, και καθόρισε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη αποκλειστικά από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ήτοι πενταετή, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας του και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα μέλη της, που θα πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.364.046 - εκπροσωπούντες ποσοστό 67,667% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.722.990 – ποσοστό 74,65% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: 3.641.056 – ποσοστό 25,35% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 8ο: Συζήτηση και ψηφοφορία με συμβουλευτικό χαρακτήρα επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 (για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 74,65% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, την Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018 η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.364.046 - εκπροσωπούντες ποσοστό 67,667% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.722.990 – ποσοστό 74,65% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: 3.641.056 – ποσοστό 25,35% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 9ο: Εκ νέου έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 74,65% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, την Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.364.046 - εκπροσωπούντες ποσοστό 67,667% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.722.990 – ποσοστό 74,65% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: 3.641.056 – ποσοστό 25,35% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 10ο: Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5. του ν. 4706/2020, υπεβλήθη και παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024- 31.12.2024).

Επισημαίνεται ότι το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση δεν τίθενται σε ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ 11ο: Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της που υποβλήθηκε σ' αυτήν κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του ν. 4449/2017, όπως τροποποιηθέν ισχύει.

Η σχετική έκθεση δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ 12ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

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