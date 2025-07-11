ΑΔΜΗΕ: Εγκρίθηκε η καταβολή προσωρινού μερίσματος €0,121/μετοχή

Οι ημερομηνίες που αφορούν στην διανομή του Προσωρινού μερίσματος της χρήσης 2025 είναι οι κάτωθι:
- Αποκοπή Προσωρινού μερίσματος: Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025
- Δικαιούχοι Προσωρινού μερίσματος (record date): Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025
- Έναρξη Πληρωμής Προσωρινού μερίσματος: Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025
Υπενθυμίζεται ότι, στην Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 02.07.2025 η Εταιρεία ενέκρινε το Υπόλοιπο προς διανομή στους μετόχους Μέρισμα χρήσης 2024, ποσού 14.469.192 Ευρώ ή 0,062 Ευρώ ανά μετοχή στις ακόλουθες ημερομηνίες, βάσει του Οικονομικού Ημερολογίου:
- Ημερομηνία Αποκοπής: Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
- Ημερομηνία Πληρωμής: Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025