ΑΔΜΗΕ: Εγκρίθηκε η καταβολή προσωρινού μερίσματος €0,121/μετοχή

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Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, με τον διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την απόφασή του 136/10.07.2025 αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2025 ύψους 27.969.192 ευρώ ή 0,121 ευρώ ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 216.000 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Οι ημερομηνίες που αφορούν στην διανομή του Προσωρινού μερίσματος της χρήσης 2025 είναι οι κάτωθι:

Αποκοπή Προσωρινού μερίσματος: Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025 Δικαιούχοι Προσωρινού μερίσματος (record date): Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025 Έναρξη Πληρωμής Προσωρινού μερίσματος: Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025

Υπενθυμίζεται ότι, στην Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 02.07.2025 η Εταιρεία ενέκρινε το Υπόλοιπο προς διανομή στους μετόχους Μέρισμα χρήσης 2024, ποσού 14.469.192 Ευρώ ή 0,062 Ευρώ ανά μετοχή στις ακόλουθες ημερομηνίες, βάσει του Οικονομικού Ημερολογίου: