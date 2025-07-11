Ζαχαριάδης κατά ΠΑΣΟΚ: Με το «παρών» στην τροπολογία για το μεταναστευτικό εξέφρασαν το Δημοκρατικό κόσμο;

Ο κ. Ζαχαριάδης αρχικά αναρωτήθηκε εάν το ΠΑΣΟΚ επιθυμεί να εκφράσει το Δημοκρατικό κόσμο δηλώνοντας «παρών» στην τροπολογία.
Στη συνέχεια ανέφερε ότι «ακόμη και οι Αβραμόπουλος, Βούλτεψη, Καιρίδης, Συρίγος διαφοροποιήθηκαν (στα λόγια) από αυτόν τον τραμπικό χυλό που είναι ένα απαράδεκτο κατασκεύασμα ακροδεξιών συνθημάτων και εμμονικών αποτυχημένων πολιτικών».
Κλείνοντας, δήλωσε: «Έπαθαν Φλωρίδη – Σκέρτσο – Χρυσοχοΐδη- Πιερρακάκη – Λιβάνιο – Κοντογιώργη – Μενδώνη στην Χαριλάου Τρικούπη; Δεν υπάρχει μέση γραμμή με τον τραμπικό λαϊκισμό του κ. Πλεύρη και του κ. Μητσοτάκη, υπάρχει μόνο έρεβος, πολιτικό κενό και θλίψη».
Το ΠΑΣΟΚ του κ.Ανδρουλάκη «παρών» στην τροπολογία Πλεύρη για το μεταναστευτικό! Θέλουν να εκφράσουν τον Δημοκρατικό κόσμο με «παρών» στην τροπολογία Πλεύρη;
Ακόμη και οι Αβραμόπουλος, Βούλτεψη, Καιρίδης, Συρίγος διαφοροποιήθηκαν (στα λόγια) από αυτόν τον τραμπικό χυλό που είναι…— Costas Zachariadis (@CZachariadis) July 11, 2025