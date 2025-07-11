Ζαχαριάδης κατά ΠΑΣΟΚ: Με το «παρών» στην τροπολογία για το μεταναστευτικό εξέφρασαν το Δημοκρατικό κόσμο;

Σφοδρή κριτική στη στάση που κράτησε το ΠΑΣΟΚ κατά τη ψήφιση της τροπολογίας του Υπουργείου Μετανάστευσης για την τρίμηνη αναστολή υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου σε μετανάστες που εισέρχονται στην Ελλάδα από τη Βόρεια Αφρική άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Ο κ. Ζαχαριάδης αρχικά αναρωτήθηκε εάν το ΠΑΣΟΚ επιθυμεί να εκφράσει το Δημοκρατικό κόσμο δηλώνοντας «παρών» στην τροπολογία.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι «ακόμη και οι Αβραμόπουλος, Βούλτεψη, Καιρίδης, Συρίγος διαφοροποιήθηκαν (στα λόγια) από αυτόν τον τραμπικό χυλό που είναι ένα απαράδεκτο κατασκεύασμα ακροδεξιών συνθημάτων και εμμονικών αποτυχημένων πολιτικών».

Κλείνοντας, δήλωσε: «Έπαθαν Φλωρίδη – Σκέρτσο – Χρυσοχοΐδη- Πιερρακάκη – Λιβάνιο – Κοντογιώργη – Μενδώνη στην Χαριλάου Τρικούπη; Δεν υπάρχει μέση γραμμή με τον τραμπικό λαϊκισμό του κ. Πλεύρη και του κ. Μητσοτάκη, υπάρχει μόνο έρεβος, πολιτικό κενό και θλίψη».