Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με έως 20% σε yellows στο seamore app της Attica Group

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Moναδική εμπειρία επιβράβευσης από την Πειραιώς για την αγορά ακτοπλοϊκών εισιτηρίων των εταιρειών Superfast Ferries, Βlue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines μέσω της νέας εφαρμογής seamore app της Attica Group.

Έως τις 31 Ιουλίου, οι χρήστες του seamore app που θα κλείσουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια με κάρτες Πειραιώς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Yellow κερδίζουν για συναλλαγές αξίας 100€ και άνω:

20% σε yellows για συναλλαγές με πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα και 5% σε yellows για συναλλαγές με χρεωστική κάρτα.

Το seamore app της Attica Group είναι ο νέος προσωπικός σου ταξιδιωτικός βοηθός, που σου επιτρέπει να:

Κλείνεις εισιτήρια εύκολα & γρήγορα με αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων Παρακολουθείς τα επόμενα και προηγούμενα ταξίδια σου Ανακαλύπτεις tips για κάθε προορισμό

Η εφαρμογή υποστηρίζει κρατήσεις για τις εταιρείες του Ομίλου Attica Group:

Blue Star Ferries, Hellenic Seaways, Anek Lines: δρομολόγια προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Σαρωνικό, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη Superfast Ferries: διεθνή δρομολόγια Ελλάδας – Ιταλίας (Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Κέρκυρα προς Μπάρι, Ανκόνα, Βενετία).

Κατέβασε τώρα το seamore app, επωφελήσου από την καλύτερη καλοκαιρινή προσφορά και ξεκίνα να κερδίζεις yellows με τις κάρτες της Πειραιώς για κάθε σου ταξίδι!