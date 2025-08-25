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Eurobank Holdings: Αγορά 1,92 εκατ. ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς
Ανακοινώσεις
10:05 - 25 Αυγ 2025

Eurobank Holdings: Αγορά 1,92 εκατ. ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς

Reporter.gr Newsroom
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Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank Holdings»), σε συνέχεια της από 07.05.2025 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), που εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Eurobank Holdings στις 30.04.2025 και σε συνέχεια της από 30.04.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 18/08/2025 – 22/08/2025 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 1.919.934 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»), με μέση τιμή κτήσης €3,4353, ανά μετοχή και συνολικό κόστος €6.595.498,58

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

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Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank Holdings κατέχει συνολικά 34.756.402 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,9453% του μετοχικού κεφαλαίου της.

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