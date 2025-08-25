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Ακtor: Διαθέσιμα τα έγγραφα για την απόσχιση των κλάδων Κατασκευών και Παραχωρήσεων/ΣΔΙΤ
Ανακοινώσεις
11:41 - 25 Αυγ 2025

Ακtor: Διαθέσιμα τα έγγραφα για την απόσχιση των κλάδων Κατασκευών και Παραχωρήσεων/ΣΔΙΤ

Reporter.gr Newsroom
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Η «Ακtor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» («Εταιρεία») ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της σχετικής προηγούμενης ανακοίνωσής της από 01.07.2025, ότι σύμφωνα με το άρθρο 63 Ν. 4601/2019 και την ισχύουσα νομοθεσία ήδη από τις 22.08.2025 τα κατωτέρω έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων της Εταιρείας στην ιστοσελίδα της https://www.intrakat.gr/investor-relations/shareholders-information/aposchisi-kladon-2025/, καθώς και στην έδρα της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής, 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκόπουλου, ΤΚ 19002 (τηλ 210 6674700):  

Απόσχιση Κλάδου Κατασκευών

  • Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου κατ’ άρθρο 59 Ν. 4601/2019
  • Λεπτομερής Έκθεση Δ.Σ. της Εταιρείας επί του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου κατ’ άρθρο 61 του ν. 4601/2019.
  • Λεπτομερής Έκθεση Δ.Σ. της Επωφελούμενης του Κλάδου Κατασκευών επί του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης.
  • Έκθεση Αποτίμησης της «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» του άρθρου 17 Ν. 4548/2018.
  • Έκθεση Γνωμοδότησης της «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.», για το δίκαιο και λογικό της Απόσχισης.

Τα ανωτέρω έγγραφα υποβλήθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. των Μετασχηματιζόμενων Εταιρειών, καταχωρίστηκαν και δημοσιεύθηκαν την 30η Ιουνίου 2025 στον διαδικτυακό του τόπο, σύμφωνα με το νόμο.

  • Ετήσιες οικονομικές εκθέσεις και ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης του ΔΣ της Εταιρείας των τριών τελευταίων ετών 2022, 2023 και 2024.

Τα ίδια ως άνω έγγραφα ομοίως από τις 22.08.2025 έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα, https://aktorconstruction.gr/.

Απόσχιση Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ

  • Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου κατ’ άρθρο 59 Ν. 4601/2019.
  • Λεπτομερής Έκθεση Δ.Σ. της Εταιρείας επί του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου κατ’ άρθρο 61 του ν. 4601/2019.
  • Λεπτομερής Έκθεση Δ.Σ. της Επωφελούμενης του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ επί του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης.
  • Έκθεση Αποτίμησης της «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» του άρθρου 17 Ν. 4548/2018
  • Έκθεση Γνωμοδότησης της «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.», για το δίκαιο και λογικό της Απόσχισης.

Τα ανωτέρω έγγραφα υποβλήθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. των Μετασχηματιζόμενων Εταιρειών, καταχωρίστηκαν και δημοσιεύθηκαν την 30η Ιουνίου 2025 στον διαδικτυακό του τόπο, σύμφωνα με το νόμο.

  • Ετήσιες οικονομικές εκθέσεις και ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης του ΔΣ της Εταιρείας των τριών τελευταίων ετών 2022, 2023 και 2024.

Τα ίδια ως άνω έγγραφα ομοίως από τις 22.08.2025 έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα, https://aktorequity.gr/.

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