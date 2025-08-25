Ifo: Το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία βελτιώθηκε ελαφρώς τον Αύγουστο

Το κλίμα μεταξύ των εταιρειών στη Γερμανία βελτιώθηκε ελαφρώς τον Αύγουστο, σύμφωνα με το Ινστιτούτο ifo.

Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος ifo αυξήθηκε σε 89,0 μονάδες τον Αύγουστο, από 88,6 μονάδες τον Ιούλιο. Η αύξηση αυτή οφείλεται στη βελτίωση των προσδοκιών των εταιρειών. Ωστόσο, η τρέχουσα κατάσταση αξιολογήθηκε ως ελαφρώς χειρότερη. Η ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας παραμένει αδύναμη.

Στον τομέα της μεταποίησης, ο δείκτης σημείωσε ελαφρά πτώση. Οι εταιρείες ήταν κάπως λιγότερο ικανοποιημένες με την τρέχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι προσδοκίες αναθεωρήθηκαν ελαφρώς προς τα κάτω και δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις αύξησης των παραγγελιών.

Στον τομέα των υπηρεσιών, το επιχειρηματικό κλίμα επιδεινώθηκε ελαφρώς. Ενώ η τρέχουσα κατάσταση αξιολογήθηκε ως σημαντικά καλύτερη, οι προσδοκίες έγιναν πιο επιφυλακτικές. Ωστόσο, το κλίμα βελτιώθηκε μεταξύ των αρχιτεκτονικών και τεχνικών γραφείων.

Στον τομέα του εμπορίου, ο δείκτης εξασθένησε, λόγω της χειρότερης επιχειρηματικής απόδοσης. Ωστόσο, οι προσδοκίες ήταν ελαφρώς λιγότερο απαισιόδοξες.

Στον τομέα των κατασκευών, ο δείκτης σημείωσε ελαφρά πτώση μετά από πολλούς μήνες σταθερότητας. Οι εταιρείες εξέφρασαν λιγότερη ικανοποίηση από την τρέχουσα κατάσταση. Ωστόσο, οι προοπτικές τους για τους επόμενους μήνες βελτιώθηκαν.