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ΕΧΑΕ: Στο 6,75% η PRAUDE και στο 1,59% η Jefferies μετά από νέες αγορές μετοχών
Ανακοινώσεις
19:12 - 10 Σεπ 2025

ΕΧΑΕ: Στο 6,75% η PRAUDE και στο 1,59% η Jefferies μετά από νέες αγορές μετοχών

Reporter.gr Newsroom
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Η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED και η JEFFERIES INTERNATIONAL LTD ενίσχυσαν τις θέσεις τους στην ΕΧΑΕ, αποκτώντας συνολικά πάνω από 130.000 μετοχές, με την PRAUDE να ανεβάζει το συνολικό ποσοστό ψήφου της στο 6,75% και τη JEFFERIES στο 1,59%, σύμφωνα με επίσημες γνωστοποιήσεις.    

Πιο αναλυτικά, η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία ενημέρωσε ότι προέβη στην αγορά 87.485 μετοχών της ΕΧΑΕΕΧΑΕ +0,29% στις 9 Σεπτεμβρίου, αξίας 604.056,34 ευρώ.

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η HERMES LINDER FUND SICAV κατέχει το 5,40% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο του 6,75% των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED.

Επίσης, η JEFFERIES INTERNATIONAL LTD με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕΕΧΑΕ +0,29% ενημέρωσε για αγορές 46.508 μετοχών της εταιρείας. Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η JEFFERIES INTERNATIONAL LTD κατέχει το 1,59% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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