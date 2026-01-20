Πέντε μέλη από τη Euronext στο ΔΣ της ΕΧΑΕ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 17:00 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 44,9 εκ. κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 77,7% επί συνόλου 60.348.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, μη υπολογιζομένων 2.498.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

H Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Στο πρώτο (1ο ) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν το θέμα, αποφάσισαν τη μείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από έντεκα (11) σε εννέα (9) και εξέλεξαν τα πιο κάτω εννέα (9) μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει:

1. Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

2. Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

3. Ιωάννης Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος,

4. Manuela Bassi

5. Camille Beudin

6. Sebastien d’Herbès

7. Nicholaos Krenteras, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

8. Giorgio Modica

9. Emilie Rieupeyroux

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, παρατεινόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ’ του ν. 4548/2018 και την παρ. 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους

Στο δεύτερο (2ο ) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισαν τα ακόλουθα ως προς το είδος, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας:

1. Η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Η Επιτροπή Ελέγχου θα απαρτίζεται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του, ανεξάρτητα στην πλειοψηφία τους

3. Η θητεία των μελών της Επιτροπής, που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ., του ν.4449/2017, όπως ισχύει, θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ’ του ν. 4548/2018 και την παρ. 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.

4. Τα μέλη της Επιτροπής θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ, του ν.4449/2017, όπως ισχύει, από μέλη του, τα οποία θα διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και θα πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44, του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

5. Κατόπιν του ορισμού των μελών της Επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου της και θα προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις.

Στο τρίτο (3ο ) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι χορήγησαν άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών