Μυτιληναίος: Η γεωπολιτική υπερισχύει της μακροοικονομίας - Ζητούμενο η πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα

Στο London Conference της Morgan Stanley και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, συμμετείχε τη Δευτέρα (1/12) o Πρόεδρος και CEO της Metlen Energy & Metals Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι η γεωπολιτική υπερτερεί πλέον της μακροοικονομίας, την ώρα που οι σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ επηρεάζουν καθοριστικά τις επενδύσεις.

Στην ανάρτηση του ο Ευάγγελος Μυτιληναίος αναφέρει ότι για την Ελλάδα, παρά την πρόοδο στη δημοσιονομική σταθερότητα, η πολιτική σταθερότητα και η αύξηση των ξένων επενδύσεων παραμένουν κρίσιμες. Όπως πρόσθεσε, στην Metlen Energy & Metals η στρατηγική της διεθνοποίησης και του διπλού μοντέλου ενέργειας-μετάλλων αποδείχθηκε ανθεκτική. Η προσέγγιση για το μέλλον εστιάζει στην προστασία από κινδύνους και στην εκμετάλλευση ευκαιριών, με προσαρμοστικότητα και διορατικότητα ως βασικές δεξιότητες.

Πιο αναλυτικά, ολόκληρη η ανάρτηση του Ευάγγελου Μυτιληναίου στο Linkedin αναφέρει: «Ήταν τιμή μου να συμμετάσχω στη Συνέλευση του Λονδίνου που διοργάνωσαν η Morgan Stanley και το Χρηματιστήριο Αθηνών, στην ενότητα για τη Γεωπολιτική και τη Νέα Παγκόσμια Τάξη, μαζί με κορυφαίους εκπροσώπους του κλάδου, για να συζητήσουμε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν τις παγκόσμιες αγορές.

Το βασικό μου μήνυμα: ζούμε σε μια περίοδο όπου η γεωπολιτική υπερτερεί ολοένα και περισσότερο της μακροοικονομίας. Από τη σύγκρουση στην Ουκρανία μέχρι τις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ και το μέλλον της Ταϊβάν, αυτές οι δυναμικές θα καθορίσουν τη νέα παγκόσμια τάξη και θα επηρεάσουν τις επενδυτικές αποφάσεις για τα επόμενα χρόνια.

Για την Ελλάδα, η προοπτική είναι μικτή. Παρά την τεράστια πρόοδο στη δημοσιονομική σταθερότητα, η παραγωγικότητα παραμένει πρόκληση και οι άμεσες ξένες επενδύσεις επιβραδύνονται. Η βασική ερώτηση που θέτουν οι σοβαροί επενδυτές; Η πολιτική σταθερότητα. Αν καταφέρουμε να διατηρήσουμε ένα σταθερό περιβάλλον τα επόμενα τέσσερα χρόνια, η Ελλάδα έχει όλα τα προαπαιτούμενα για να εκτοξευθεί.

Στην Metlen Energy & Metals, μάθαμε κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης ότι η ανθεκτικότητα προέρχεται από το να κοιτάζουμε πέρα από τα σύνορα. Αυτή η στρατηγική μας έσωσε τότε και τροφοδοτεί την ανάπτυξή μας σήμερα. Το διπλό μας μοντέλο ενέργειας και μετάλλων συνεχίζει να αποδεικνύει τη δύναμή του διότι δεν υπάρχει βιομηχανία μετάλλων χωρίς ανταγωνιστική ενέργεια.

Ο δρόμος μπροστά είναι πολύπλοκος: ταχείες ενεργειακές μεταβάσεις, ρυθμιστικά εμπόδια και γεωπολιτικοί κίνδυνοι. Η προσέγγισή μας είναι διπλή:

1. Προστασία απέναντι σε τεράστιους κινδύνους που προκύπτουν από τις παγκόσμιες αλλαγές.

2. Εκμετάλλευση των ευκαιριών που δημιουργούνται από αυτές τις αλλαγές.

Σε τέτοιες εποχές, η προσαρμοστικότητα και η διορατικότητα δεν είναι προαιρετικές, είναι απαραίτητες».