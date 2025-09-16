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Intralot: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων του ΚΟΔ
Ανακοινώσεις
19:30 - 16 Σεπ 2025

Intralot: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων του ΚΟΔ

Reporter.gr Newsroom
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Η Εταιρεία, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 133 παρ. 2 του Ν.4548/2018, ανακοινώνει ότι την 15/09/2025 και ώρα 18:00 έλαβε χώρα η Συνέλευση των Ομολογιούχων του ΚΟΔ, εκδοθέντος δυνάμει του από 27.02.2024 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €130.000.000 (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»), σύμφωνα με την από 25/08/2025 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

Η Συνέλευση πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα Ομολογιούχοι, εκπροσωπούντες συνολικά 99.334 Ομολογίες και ψήφους, επί συνόλου 130.000 Ομολογιών και ψήφων, ήτοι απαρτία 76,41% της συνολικής ανεξόφλητης ονομαστικής αξίας του ΚΟΔ.

Η σχηματισθείσα απαρτία, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ και τα οριζόμενα στην Πρόσκληση, κατέστησε δυνατή τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Όλα τα θέματα υπερψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Αναλυτικά:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση εφαρμογής της παρ. 9 του άρθρου 60 του Ν.4548/2018, ως τροποποιημένος με τον Ν.5193/2025 ισχύει, προκειμένου ο όρος 23.4 του Προγράμματος ΚΟΔ να έχει εφεξής το ακόλουθο περιεχόμενο:

«23.4 Σε κάθε περίπτωση, η τροποποίηση του Ομολογιακού Δανείου με όρους που είναι δυσμενέστεροι για τους Ομολογιούχους των αρχικών θα πραγματοποιείται κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης που λαμβάνεται με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 60 του Νόμου ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας.»

Απαρτία: 76,41%

Υπέρ: 98.052 (98,71%), Κατά: 891 (0,90%), Λευκά/Αποχή: 391 (0,39%)

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση τροποποίησης των ακόλουθων όρων του Προγράμματος ΚΟΔ:

(i) προσθήκη νέου ορισμού στον όρο 1.1 του Προγράμματος ΚΟΔ ως ακολούθως:

«Bally’s Holdings Limited σημαίνει την εταιρεία με την επωνυμία «Bally’s Holdings Limited», εταιρεία συσταθείσα υπό το δίκαιο του Τζέρσεϋ, την απόκτηση της οποίας έχει συμφωνήσει η Εκδότρια με την από 18.07.2025 Σύμβαση Συναλλαγής (Transaction Agreement) που έχει συναφθεί μεταξύ της Εκδότριας και της εταιρείας Bally’s Corporation»

(ii) τροποποίηση του στοιχείου (1) του ορισμού «Δανειακή Υποχρέωση» στον όρο 1.1 του Προγράμματος ΚΟΔ προκειμένου να έχει εφεξής το ακόλουθο περιεχόμενο:

«(1) οιαδήποτε υποχρέωση από τη λήψη οιουδήποτε δανείου οιασδήποτε μορφής και είδους (περιλαμβανομένων των ομολογιακών δανείων, ή άλλων κινητών αξιών παραστατικών χρέους, διαπραγματεύσιμων ή μη σε οργανωμένη ή μη ρυθμιζόμενη αγορά) ή/και πίστωσης οιασδήποτε μορφής και είδους (είτε σε συνδυασμό με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό είτε όχι),»

(iii) τροποποίηση του στοιχείου (2) του ορισμού «Επιτρεπόμενες Δανειακές Υποχρεώσεις» στον όρο 1.1 του Προγράμματος ΚΟΔ προκειμένου να έχει εφεξής το ακόλουθο περιεχόμενο:

«(2) οποιαδήποτε νέα Δανειακή Υποχρέωση (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)), η οποία συνομολογείται για το σκοπό κάλυψης κεφαλαίου κίνησης ή/και για κεφαλαιουχικές δαπάνες ή/και για εξαγορά εταιρειών (συμπεριλαμβανομένης της σύστασης νέων εταιρειών) για εκτέλεση νέων έργων στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εκδότριας ή/και των Θυγατρικών (υπό την προϋπόθεση ότι η Εκδότρια θα κατέχει άμεσα ή/και έμμεσα τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου των εν λόγω εταιρειών και θα ασκεί άμεσα ή/και έμμεσα Έλεγχο επί αυτών, σύμφωνα με τα υπό (α) και (β) του εν λόγω ορισμού ανωτέρω), περιλαμβανομένης της απόκτησης της Bally’s Holdings Limited, καθώς και για τις σχετιζόμενες με αυτές τις Δανειακές Υποχρεώσεις αμοιβές και έξοδα,»

(iv) τροποποίηση του στοιχείου (7) του ορισμού «Επιτρεπόμενες Δανειακές Υποχρεώσεις» στον όρο 1.1 του Προγράμματος ΚΟΔ προκειμένου να έχει εφεξής το ακόλουθο περιεχόμενο:

«(7) νέες εγγυήσεις των Θυγατρικών υπέρ της Εκδότριας καθώς και νέες εγγυήσεις της Εκδότριας υπέρ Θυγατρικών, καθώς και Θυγατρικών υπέρ Θυγατρικών, στο πλαίσιο των υπό (2) ανωτέρω Δανειακών Υποχρεώσεων,»

(v) τροποποίηση του ορισμού «Επιτρεπτές Εξασφαλίσεις» στον όρο 1.1 του Προγράμματος ΚΟΔ προκειμένου να έχει εφεξής το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Επιτρεπτές Εξασφαλίσεις σημαίνει:

(α) οποιοδήποτε Εξασφαλιστικό Δικαίωμα επί οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εκδότριας ή/και Θυγατρικής υφίσταται, ή προβλέπεται από Υφιστάμενες Δανειακές Υποχρεώσεις, καθώς και το ενέχυρο επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου,

(β) οποιοδήποτε Εξασφαλιστικό Δικαίωμα λόγω αναχρηματοδότησης ή/και σε αντικατάσταση ή/και σε ανανέωση Υφιστάμενων Δανειακών Υποχρεώσεων,

(γ) οποιοδήποτε Εξασφαλιστικό Δικαίωμα συσταθεί επί οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εκδότριας ή/και Θυγατρικής προς εξασφάλιση της αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου ή/και προς εξασφάλιση νέου τραπεζικού δανεισμού με αποκλειστικό σκοπό την αποπληρωμή των Senior Notes,

(δ) οποιοδήποτε Εξασφαλιστικό Δικαίωμα συσταθεί επί οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εκδότριας ή/και Θυγατρικής προς εξασφάλιση Επιτρεπόμενης Δανειακής Υποχρέωσης, υπό τους όρους του υπό (2) του σχετικού ορισμού ανωτέρω.»

(vi) ολοσχερής διαγραφή του στοιχείου (4) του όρου 14.1 του Προγράμματος ΚΟΔ.

(vii) προσθήκη νέου στοιχείου (v) στον όρο 14.1(12) του Προγράμματος ΚΟΔ με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Όλως εξαιρετικώς, οι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες δεν θα υπολογίζονται, και τυχόν παράβαση αυτών δεν θα συνιστά Γεγονός Καταγγελίας, για Ημερομηνίες Αναφοράς που αφορούν, ή συντρέχουν εντός αυτού, χρονικό διάστημα πλήρων δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόκτησης από την Εκδότρια της Bally’s Holdings Limited, όπως εκείνη ανακοινωθεί από την Εκδότρια.»

Απαρτία: 76,41%

Υπέρ: 98.066 (98,72%), Κατά: 963 (0,97%), Λευκά/Αποχή: 305 (0,31%)

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση τροποποίησης του όρου 9.3 του Προγράμματος ΚΟΔ προκειμένου να έχει εφεξής το ακόλουθο περιεχόμενο:

«9.3. Δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής Ομολογιών από την Εκδότρια (Call option).

9.3.1. Η Εκδότρια δεν δύναται να προβεί σε πρόωρη αποπληρωμή μέρους ή του συνόλου των Ομολογιών μέχρι να λήξει και η δεύτερη (2η) Περίοδος Εκτοκισμού μετά την Ημερομηνία Έκδοσης.

9.3.2. Η Εκδότρια έχει δικαίωμα να ζητήσει την πρόωρη αποπληρωμή μέρους ή του συνόλου των Ομολογιών μετά τη λήξη της δεύτερης (2ης) Περιόδου Εκτοκισμού και το αργότερο την τελευταία ημέρα της Περιόδου Εκτοκισμού που λήγει έξι (6) μήνες πριν από την Ημερομηνία Εξόφλησης του Ομολογιακού Δανείου.

9.3.3. Η πρόωρη αποπληρωμή των Ομολογιών από την Εκδότρια σύμφωνα με τα προαναφερόμενα γίνεται οποτεδήποτε εντός της Περιόδου Εκτοκισμού μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους και τα Έξοδα και τους Φόρους και Επιπρόσθετα Ποσά που αναλογούν στις Ομολογίες που αποπληρώνονται και επιπλέον του πρόσθετου ποσού (premium) το οποίο θα διαμορφώνεται ως ακολούθως:

INTRALOT_f4835.PNG

Οίκοθεν νοείται ότι, σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής Ομολογιών η οποία τυχόν δεν γίνεται σε ημερομηνία λήξης Περιόδου Εκτοκισμού, πέραν των ανωτέρω ποσών, η Εκδότρια οφείλει να καταβάλει και τους τόκους που αναλογούν στις Ομολογίες που αποπληρώνονται έως τη λήξη της τρέχουσας Περιόδου Εκτοκισμού εντός της οποίας γίνεται η πρόωρη αποπληρωμή.»

Απαρτία: 76,41%

Υπέρ: 97.995 (98,65%), Κατά: 1.048 (1,06%), Λευκά/Αποχή: 291 (0,29%)

Η Συνέλευση των Ομολογιούχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε όλες τις ανωτέρω τροποποιήσεις και παρείχε εξουσιοδότηση προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την κωδικοποίηση και υπογραφή του Προγράμματος ΚΟΔ με ενσωμάτωση των αποφάσεων.

Περαιτέρω, σε συνέχεια της από 10/09/2025 ανακοίνωση της Εταιρείας, δεδομένου ότι εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η αμοιβή παραστάσεως ύψους σαράντα (40) ευρώ ανά Ομολογία που κατέχεται και ψηφίζεται (η «Αμοιβή») τυγχάνει καταβλητέα.

Δικαιούχος της Αμοιβής είναι έκαστος Ομολογιούχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος παρευρέθηκε νομίμως (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) στη Συνέλευση της 15/09/2025 και ψήφισε με το σύνολο των ομολογιών του δια των οποίων παραστάθηκε για όλα τα θέματα τα οποία τέθηκαν σε ψηφοφορία (εφεξής ο «Δικαιούχος»).

Δικαιούχοι της Αμοιβής τυγχάνουν, κατά τα ανωτέρω, 3.835 Ομολογιούχοι που εκπροσωπούν 99.334 Ομολογίες.

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