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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 23 Σεπτεμβρίου ξεκινά η δημόσια προσφορά για το ομόλογο
Ανακοινώσεις
19:22 - 16 Σεπ 2025

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 23 Σεπτεμβρίου ξεκινά η δημόσια προσφορά για το ομόλογο

Reporter.gr Newsroom
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Η εταιρεία "ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε." ανακοινώνει ότι από την 16.09.2025 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν Ενημερωτικό Δελτίο, αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής "ΚΟΔ") από την Εταιρεία, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €500.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές, ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης €1.000 (εφεξής "Ομολογίες"), σύμφωνα με την από 09.09.2025 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου (εφεξής "Έκδοση").

Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της ελληνικής επικράτειας (εφεξής "Δημόσια Προσφορά"), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (εφεξής "Η.ΒΙ.Π.") του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής "Χ.Α."), θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (εφεξής "Σ.Α.Τ.") και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Το Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της 15.09.2025, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. (η "Εισαγωγή"), υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών της Εκδότριας.

Κατωτέρω παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής:

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Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2025 - 19:25
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