Παπασταύρου: Άμεση εκκίνηση των έργων αποκατάστασης στο Φενεό Κορινθίας - €3,1 εκατ. για τη λειψυδρία στο Δήμο Βέλου

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, συγκάλεσε σήμερα, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, στο Υπουργείο σύσκεψη εργασίας για τα έργα αποκατάστασης των περιοχών της Κορινθίας που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά της 22ας Ιουλίου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης υπεγράφη η πράξη ορισμού της Τράπεζας Πειραιώς ως αναδόχου αποκατάστασης για τα έργα αυτά. Υπενθυμίζεται ότι, αμέσως μετά την πυρκαγιά, η Τράπεζα Πειραιώς είχε εκδηλώσει την πρόθεση να συμβάλει στην υλοποίηση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων για την έκταση των 15.800 στρεμμάτων που επλήγησαν.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου, η σύναψη αυτών των αναδοχών προβλέπεται από νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που επιτρέπει τη συνεργασία κράτους και ιδιωτών για την υλοποίηση έργων πρόληψης και αποκατάστασης φυσικού περιβάλλοντος με ταχύτητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα.

Προηγήθηκε η εκπόνηση σχετικής μελέτης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε χρόνο-ρεκόρ. Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού από Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας (ΔΑΣΕ) για την υλοποίησή του από τον ανάδοχο.

Στόχος είναι η άμεση εκτέλεση των πρώτων αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων πριν από το χειμώνα, με χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης τέσσερις μήνες από την έναρξη των εργασιών, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.278.353,78 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Παράλληλα, κατά τη σύσκεψη, ο υπουργός υπέγραψε την ένταξη της πράξης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στο Δήμο Βέλου-Βόχας, ύψους 3.102.300 ευρώ.

Στην 3η κατά σειρά σύσκεψη για το θέμα συμμετείχαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Βουλευτής Κορινθίας, κ. Νίκος Ταγαράς, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Δημήτρης Πτωχός, η βουλευτής ΝΔ Κορινθίας, κ. Μαρία Ελένη Σούκουλη – Βιλιάλη, ο Γενικός Γραμματέας Δασών, κ. Στάθης Σταθόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής Δασών, κ. Ευάγγελος Γκουντούφας, οι Δήμαρχοι Σικυωνιών και Βέλου-Βόχας, κ.κ. Σπύρος Σταματόπουλος και Θανάσης Μανάβης, ο Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς, κ. Σπύρος Δεδάκης, ο Δασάρχης Κορίνθου, κ. Αλέξιος Αδάμ, ο Chief Retail Banking & Μέλος ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Βασίλης Κουτεντάκης, καθώς και άλλα στελέχη της Τράπεζας.