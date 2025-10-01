ΕΤΕπ: Υπογράφει με την Iberdrola νέα χρηματοδότηση ύψους €25,9 εκατ. για την ανάπτυξη αιολικής ενέργειας

Με τη νέα αυτή επένδυση, η Iberdrola θα φτάσει να έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 443,5 MW στην Ελλάδα, εδραιώνοντας τη θέση της ως έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες στον τομέα της αιολικής ενέργειας στη χώρα.

Η συμφωνία περιλαμβάνει χρηματοδότηση €10 εκατ. από την ΕΤΕπ και επιπλέον €15,9 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (RRF).

Η συμφωνία σηματοδοτεί σημαντικό βήμα στις προσπάθειες της Iberdrola και της ΕΤΕπ για την προώθηση στρατηγικών υποδομών ηλεκτροπαραγωγής, ενεργειακής ασφάλειας και αυτονομίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε νέα χρηματοδότηση ύψους €25,9 εκατ. με τον Όμιλο Iberdrola για την υποστήριξη της ανάπτυξης του αιολικού πάρκου Gatza, ισχύος 22,5 MW, που βρίσκεται στην Κεντρική Ελλάδα (Δήμοι Ορχομενού και Λοκρών, Βοιωτία και Φθιώτιδα).

Με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, η Iberdrola θα έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 443,5 MW στην Ελλάδα (και 20 MW στην Κύπρο), εδραιώνοντας τη θέση της ως έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αιολικής ενέργειας στη χώρα.

Η συμφωνία, η πρώτη που υπογράφει ο Όμιλος με την Rokas, θυγατρική της Iberdrola στην Ελλάδα, περιλαμβάνει χρηματοδότηση €10 εκατ. από την ΕΤΕπ και επιπλέον χρηματοδότηση €15,9 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ.

Η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα στις προσπάθειες της Iberdrola να προωθήσει στρατηγικές υποδομές για την ηλεκτροδότηση, την ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή αυτάρκεια στην Ευρώπη. Ενισχύει επίσης τον ρόλο της ΕΤΕπ ως καταλύτη της ενεργειακής μετάβασης στην ήπειρο.

Η συνεργασία της Iberdrola με την ΕΤΕπ έχει πλέον εδραιωθεί ως μία από τις βασικότερες συμμαχίες για την προώθηση ενεργειακών υποδομών, που ενισχύουν την ηλεκτροδότηση των χωρών, διασφαλίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα την ανάπτυξή της στον τομέα της ενέργειας.

Σχετικά με την ΕΤΕπ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αποτελεί τον μακροπρόθεσμο χρηματοδοτικό βραχίονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανήκει στα κράτη μέλη της. Βασισμένη σε οκτώ βασικές προτεραιότητες, χρηματοδοτούμε επενδύσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής της ΕΕ, ενισχύοντας τη δράση για το κλίμα και το περιβάλλον, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία, την ασφάλεια και την άμυνα, τη συνοχή, τη γεωργία και τη βιοοικονομία, τις κοινωνικές υποδομές, την ένωση κεφαλαιαγορών και μια ισχυρότερη Ευρώπη σε έναν πιο ειρηνικό και ευημερούντα κόσμο.

Ο Όμιλος ΕΤΕπ, που περιλαμβάνει και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), υπέγραψε σχεδόν 89 δισ. ευρώ σε νέες χρηματοδοτήσεις για πάνω από 900 έργα υψηλού αντικτύπου το 2024, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια της Ευρώπης.

Όλα τα έργα που χρηματοδοτεί ο Όμιλος ΕΤΕπ είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, όπως προβλέπεται στον Οδικό Χάρτη της Τράπεζας για το Κλίμα. Σχεδόν το 60% της ετήσιας χρηματοδότησης του Ομίλου στηρίζει έργα που συμβάλλουν άμεσα στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, στην προσαρμογή σε αυτήν και στη διαμόρφωση ενός πιο υγιούς περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της προώθησης της ολοκλήρωσης των αγορών και της κινητοποίησης επενδύσεων, ο Όμιλος υποστήριξε αριθμό-ρεκόρ νέων επενδύσεων άνω των 100 δισ. ευρώ για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης το 2024 και κινητοποίησε 110 δισ. ευρώ σε κεφάλαια για την ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων (startups), ταχέων αναπτυσσόμενων εταιρειών (scale-ups) και των πρωτοπόρων της ευρωπαϊκής καινοτομίας.

Περίπου το ήμισυ της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατευθύνεται στις περιφέρειες συνοχής, όπου το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Σχετικά με την Iberdrola

Η Iberdrola είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρισμού στην Ευρώπη και μία από τις δύο μεγαλύτερες στον κόσμο, με κεφαλαιοποίηση που ξεπερνά τα €100 δισ.. Σήμερα εξυπηρετεί περισσότερους από 100 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και απασχολεί πάνω από 44.000 εργαζόμενους, ενώ τα περιουσιακά της στοιχεία φτάνουν τα €160 δισ. Το 2024, η Iberdrola σημείωσε έσοδα περίπου €50 δισ. και καθαρά κέρδη €5,6 δισ., συνεισφέροντας παράλληλα περίπου €10,3 δισ. σε φόρους στις χώρες όπου δραστηριοποιείται. Μέσω των προμηθευτών της υποστηρίζει περισσότερες από 500.000 θέσεις εργασίας, με συνολικές αγορές που ξεπέρασαν τα €18 δισ. το ίδιο έτος. Από το 2001, η εταιρεία έχει επενδύσει πάνω από €175 δισ. σε δίκτυα ηλεκτρισμού, ανανεώσιμες πηγές και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, προωθώντας ένα μοντέλο ενέργειας βασισμένο στον εξηλεκτρισμό. Στην Ελλάδα, η Iberdrola δραστηριοποιείται από το 2007 μέσω της θυγατρικής της Rokas, με έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας σε Κεντρική Ελλάδα, Κρήτη, Θράκη, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Δωδεκάνησα. Σήμερα διαθέτει 421 MW εγκατεστημένης ανανεώσιμης ισχύος στη χώρα. Συνολικά, η Iberdrola διαθέτει περίπου 1,4 εκατ. χλμ. δίκτυα ηλεκτρισμού στις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Βραζιλία και την Ισπανία, ενώ η συνολική της ισχύς φτάνει τα 57.000 MW παγκοσμίως, εκ των οποίων πάνω από 45.000 MW προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές.