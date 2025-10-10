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ΗΠΑ: Ήπια πτώση του Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης τον Οκτώβριο
Ειδήσεις
18:02 - 10 Οκτ 2025

ΗΠΑ: Ήπια πτώση του Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης τον Οκτώβριο

Reporter.gr Newsroom
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Μικρή υποχώρηση καταγράφηκε στο Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης του Μίσιγκαν για τον Οκτώβριο, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή (10/10).

Αναλυτικότερα, ο δείκτης κατέγραψε τιμή 55,0, η οποία είναι υψηλότερη από τις προβλέψεις των αναλυτών, οι οποίοι πίστευαν ότι θα υποχωρήσει στο 54,1. Αν και το αποτέλεσμα δεν απέκλινε σημαντικά, η διαφορά δείχνει ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών παραμένει σχετικά σταθερή, με μικρές διακυμάνσεις.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση που ήταν 55,1, καταγράφεται μια μικρή μείωση. Η αλλαγή αυτή είναι τόσο μικρή που πιθανόν να οφείλεται σε στατιστικές διακυμάνσεις ή στο δείγμα της έρευνας και όχι σε πραγματική αλλαγή της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης του Μίσιγκαν αποτελεί σημαντικό δείκτη της οικονομικής κατάστασης, καθώς καταγράφει την πρόθεση των καταναλωτών να δαπανήσουν και την γενικότερη εμπιστοσύνη τους στην οικονομία.

Επιπλέον, η τιμή του δείκτη επηρεάζει και την πορεία του δολαρίου ΗΠΑ. Συνήθως, υψηλότερη τιμή από την αναμενόμενη θεωρείται θετική για το δολάριο, ενώ χαμηλότερη θεωρείται αρνητική.

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