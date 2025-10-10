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Alpha Trust: Διάθεση 36.600 μετοχών μέσω stock options σε 21 στελέχη
Ανακοινώσεις
21:24 - 10 Οκτ 2025

Alpha Trust: Διάθεση 36.600 μετοχών μέσω stock options σε 21 στελέχη

Reporter.gr Newsroom
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Η ALPHA TRUST HOLDINGS ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του πρώτου έτους υλοποίησης του τριετούς προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options), βάσει αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Το πρόγραμμα αφορά την παροχή κινήτρων σε στελέχη και εκτελεστικά μέλη του Ομίλου, ενισχύοντας τη δέσμευσή τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό, ασκήθηκαν συνολικά 36.600 δικαιώματα προαίρεσης από 21 δικαιούχους, οδηγώντας σε ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση της εισηγμένης

Η εταιρεία «ALPHA TRUST HOLDINGS», στο πλαίσιο έναρξης υλοποίησης του τριετούς προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) της Εταιρείας (εφεξής «το Πρόγραμμα»), το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της από 22.05.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και εξειδικεύτηκε περαιτέρω με την από 28.05.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της, πληροφορεί το επενδυτικό κοινό ως ακολούθως:

Το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) της Εταιρείας που χορηγούνται σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (εφεξής «οι Δικαιούχοι») στοχεύει στη χορήγηση κινήτρων για την συνεχή βελτίωση των λειτουργιών και των αποδόσεων του Ομίλου, προωθώντας την εταιρική κουλτούρα και σε εφαρμογή της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών.

Κατ’ εξουσιοδότηση της προανεφερομένης απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και προς υλοποίηση του Προγράμματος, το Δ.Σ. της Εταιρείας κατά την από 28.05.2025 συνεδρίασή του προέβη στον ορισμό των προσώπων στα οποία θα χορηγηθούν δικαιώματα προαίρεσης (21 δικαιούχοι) και την κατανομή των δικαιωμάτων.

Ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που μπορούσε να ασκηθεί για το έτος 2025 ήταν 36.600 δικαιώματα, καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί σε μία νέα μετοχή.

Από τα ανωτέρω δικαιώματα ασκήθηκαν για το έτος 2025, κατά την περίοδο άσκησης 22.09.2025 – 30.09.2025 άπαντα τα χορηγούμενα δικαιώματα προαίρεσης, ήτοι 36.600 από 21 Δικαιούχους, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως και προσηκόντως το αναλογούν ποσό στον επ’ ονόματι της Εταιρείας τηρούμενο ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.

Κατόπιν των ανωτέρω ο συνολικός αριθμός των κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών που θα εκδοθούν στο όνομα των ασκησάντων τα δικαιώματά τους ανέρχεται σε 36.600, με ονομαστική αξία 0,36 ευρώ ανά μετοχή, η δε τιμή στην οποία διατέθηκαν οι νέες αυτές μετοχές ανήλθε σε 3,00 ευρώ.

Το συνολικό ποσό τιμήματος από τη διάθεση των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε 109.800,00 ευρώ ενώ η καταβολή του σε μετρητά ολοκληρώθηκε εμπροθέσμως.

Με την από 07.10.2025 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 13.176,00 ευρώ, με την έκδοση 36.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ η κάθε μία, η δε συνολική διαφορά υπέρ το άρτιον, ύψους 96.624,00 ευρώ, ήχθη στο λογαριασμό «Αποθεματικά υπέρ το άρτιο», σχετικώς τροποποιούμενου του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. Η απόφαση αυτή καταχωρίστηκε στις 10.10.2025 με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 5590901 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Κατόπιν της ως άνω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 1.134.267,84 ευρώ διαιρούμενο σε 3.150.744 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας λεπτών τριάντα έξι (€ 0,36) ευρώ η κάθε μία.

Περαιτέρω με την από 07.10.2025 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της ανωτέρω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 113 του ν. 4548/2018.

Η απόφαση αυτή καταχωρίστηκε στις 10.10.2025 με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 5590932 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Σε συνέχεια των ανωτέρω η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, για την εισαγωγή των ως άνω νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) και την καταχώρισή τους στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά Χ.Α.

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