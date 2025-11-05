Autohellas: Στα €72 εκατ. τα κέρδη μετά από φόρους στο εννεάμηνο

Ο Όμιλος Autohellas ανακοίνωσε την Τετάρτη (5/11) τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2025, με τον Κύκλο Εργασιών να ανέρχεται σε €286,5 εκατ. Το EBITDA διαμορφώθηκε στα €103,3 εκατ. για το τρίμηνο με αύξηση 4,4%, ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) έφτασαν τα €40,1 εκατ. με αύξηση 2,9%.

Σε επίπεδο εννεάμηνου , ο Κύκλος Εργασιών αυξήθηκε κατά 5,3% και ανήλθε σε €789 εκατ. Το ΕBITDA για το εννεάμηνο του 2025 ανήλθε σε €229,7 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 4,5%, ενώ τα Κέρδη μετά από Φόρους (ΕΑΤ) διαμορφώθηκαν σε €72,6 εκατ.

Συνολικά, η δραστηριότητα των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα, και στις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, απασχολεί στόλο σχεδόν 63.500 αυτοκινήτων με επενδύσεις σε περίπου 16.300 νέα αυτοκίνητα εντός του εννεάμηνου 2025.

Η κερδοφορία του Ομίλου υποστηρίχθηκε, αντίστοιχα με το 2024, με €9,7 εκατ. από την είσπραξη μερισμάτων μη ελεγχόμενων συμμετοχών.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 558,2 εκατ., αυξημένα κατά 68,3 εκατ. ευρώ από την 31/12/2024, παρά την καταβολή μερίσματος €0,85 ανά μετοχή (€40,8 εκατ. συνολικά) που έλαβε χώρα τον Απρίλιο 2025.

Ανάλυση ανά τομέα:

Μισθώσεις Ελλάδας (Hertz)

Η δραστηριότητα Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων στην Ελλάδα συνέχισε τη δυναμική της πορεία με Κύκλο Εργασιών που αυξήθηκε στο εννεάμηνο του 2025 κατά 10,1%, φτάνοντας τα €244 εκατ..

Πιο αναλυτικά, η δραστηριότητα του Leasing (μακροχρόνιες μισθώσεις) ενίσχυσε το ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά και η δραστηριότητα του Rent-a-Car (βραχυχρόνιες μισθώσεις) παρουσίασε ανάπτυξη, παρά τον ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών του κλάδου και τη σημαντική αύξηση των συνολικών προς μίσθωση στόλων αυτοκινήτων. Η σημαντική ανανέωση και αναβάθμιση του στόλου με προσθήκες νέων τύπων αυτοκινήτων, αλλά και η επένδυση στην επέκταση του δικτύου, στήριξαν τη δραστηριότητα.

Εμπορία Αυτοκινήτων και Υπηρεσιών

Κατά το εννεάμηνο του 2025, η δραστηριότητα της Εμπορίας Αυτοκινήτων στην Ελλάδα παρουσίασε αύξηση του Κύκλου Εργασιών κατά 5,7%, με οριακή βελτίωση του συνολικού μεριδίου αγοράς συνεισφέροντας συνολικά €407,8 εκατ. στον Κύκλο Εργασιών του Ομίλου. Η επίδοση αυτή επιτεύχθηκε παρά την αύξηση των εμπορικών σημάτων που δραστηριοποιούνται στη χώρα κυρίως με την είσοδο ενός σημαντικού αριθμού νέων κατασκευαστών από την Κίνα στην εγχώρια αγορά.