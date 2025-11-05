Autohellas: Στα €72 εκατ. τα κέρδη μετά από φόρους στο εννεάμηνο
18:52 - 05 Νοε 2025

Autohellas: Στα €72 εκατ. τα κέρδη μετά από φόρους στο εννεάμηνο

Reporter.gr Newsroom
Ο Όμιλος Autohellas ανακοίνωσε την Τετάρτη (5/11) τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2025, με τον Κύκλο Εργασιών να ανέρχεται σε €286,5 εκατ. Το EBITDA διαμορφώθηκε στα €103,3 εκατ. για το τρίμηνο με αύξηση 4,4%, ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) έφτασαν τα €40,1 εκατ. με αύξηση 2,9%.

Σε επίπεδο εννεάμηνου , ο Κύκλος Εργασιών αυξήθηκε κατά 5,3% και ανήλθε σε €789 εκατ. Το ΕBITDA για το εννεάμηνο του 2025 ανήλθε σε €229,7 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 4,5%, ενώ τα Κέρδη μετά από Φόρους (ΕΑΤ) διαμορφώθηκαν σε €72,6 εκατ.

Συνολικά, η δραστηριότητα των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα, και στις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, απασχολεί στόλο σχεδόν 63.500 αυτοκινήτων με επενδύσεις σε περίπου 16.300 νέα αυτοκίνητα εντός του εννεάμηνου 2025.

Η κερδοφορία του Ομίλου υποστηρίχθηκε, αντίστοιχα με το 2024, με €9,7 εκατ. από την είσπραξη μερισμάτων μη ελεγχόμενων συμμετοχών.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 558,2 εκατ., αυξημένα κατά 68,3 εκατ. ευρώ από την 31/12/2024, παρά την καταβολή μερίσματος €0,85 ανά μετοχή (€40,8 εκατ. συνολικά) που έλαβε χώρα τον Απρίλιο 2025.

Ανάλυση ανά τομέα:

Μισθώσεις Ελλάδας (Hertz)

Η δραστηριότητα Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων στην Ελλάδα συνέχισε τη δυναμική της πορεία με Κύκλο Εργασιών που αυξήθηκε στο εννεάμηνο του 2025 κατά 10,1%, φτάνοντας τα €244 εκατ..

Πιο αναλυτικά, η δραστηριότητα του Leasing (μακροχρόνιες μισθώσεις) ενίσχυσε το ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά και η δραστηριότητα του Rent-a-Car (βραχυχρόνιες μισθώσεις) παρουσίασε ανάπτυξη, παρά τον ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών του κλάδου και τη σημαντική αύξηση των συνολικών προς μίσθωση στόλων αυτοκινήτων. Η σημαντική ανανέωση και αναβάθμιση του στόλου με προσθήκες νέων τύπων αυτοκινήτων, αλλά και η επένδυση στην επέκταση του δικτύου, στήριξαν τη δραστηριότητα.

Εμπορία Αυτοκινήτων και Υπηρεσιών

Κατά το εννεάμηνο του 2025, η δραστηριότητα της Εμπορίας Αυτοκινήτων στην Ελλάδα παρουσίασε αύξηση του Κύκλου Εργασιών κατά 5,7%, με οριακή βελτίωση του συνολικού μεριδίου αγοράς συνεισφέροντας συνολικά €407,8 εκατ. στον Κύκλο Εργασιών του Ομίλου. Η επίδοση αυτή επιτεύχθηκε παρά την αύξηση των εμπορικών σημάτων που δραστηριοποιούνται στη χώρα κυρίως με την είσοδο ενός σημαντικού αριθμού νέων κατασκευαστών από την Κίνα στην εγχώρια αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό και ο Όμιλος Autohellas προχώρησε στην πρώτη παρουσίαση του brand και των πρώτων μοντέλων της Changan στην αγορά τον Οκτώβριο, με στόχο σταδιακά στα επόμενα χρόνια να δημιουργήσει άλλον έναν πυλώνα υποστήριξης της δραστηριότητάς του.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα της Italian Motion (FIAT/JEEP/Alfa Romeo) που δε συμμετέχει στον Ενοποιημένο Κύκλο Εργασιών (λογιστικοποιείται με την μέθοδο της καθαρής θέσης), παρουσίασε πωλήσεις €128,1 εκατ. κατά το εννεάμηνο του 2025, γεγονός που προσαυξάνει ακόμη περισσότερο τη συνολική δραστηριότητα και δυναμική του Ομίλου.

Διεθνής Δραστηριότητα

Ο Κύκλος Εργασιών της Διεθνούς Δραστηριότητας που σχετίζεται με τις ενοικιάσεις αυτοκίνητων (Hertz), έφθασε συνολικά τα €137,2 εκατ. το εννεάμηνο του 2025. Η δραστηριότητα του Leasing (μακροχρόνιες μισθώσεις) παρουσίασε ενδυνάμωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος με κύριο χαρακτηριστικό την ανάπτυξη στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Στη δραστηριότητα της αγοράς βραχυχρόνιων ενοικιάσεων της Πορτογαλίας, για πρώτη φορά στο 3ο τρίμηνο του 2025, η πιο αποτελεσματική διαχείριση του στόλου και των κρατήσεων, έδωσε θετική δυναμική στην απόδοση των μισθώσεων στην αγορά αυτή που υποστήριξε τα αποτελέσματα στην χώρα. Η θυγατρική του Ομίλου στην Πορτογαλία έχει προγραμματίσει και εκτελεί σταδιακά στους επόμενους μήνες μια σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της δομής και της αποτελεσματικότητας της

