Jumbo: Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου
19:29 - 05 Νοε 2025

Jumbo: Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου

Με ανακοίνωσή της την Τετάρτη (5/11) η Jumbo γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της αλλαγές στη συμμετοχή σημαντικού μετόχου στα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

Η εταιρεία «Jumbo AEE» (η Εταιρεία) ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007, τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με βάση την από 04.11.2025 γνωστοποίηση που υπέβαλε στην Εταιρεία το νομικό πρόσωπο “FMR LLC”, η συμμετοχή της ελεγχόμενης από αυτήν εταιρίας “Fidelity Management & Research Company LLC”, την 31.10.2025, κατήλθε του ορίου του 5% των δικαιωμάτων ψήφου, ποσοστό που συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό που κατέχει έμμεσα η FMR LLC. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου, που κατείχε έμμεσα η “FMR LLC” στην Jumbo AEE κατά την 31.10.2025, ήταν 9.308.698 ή ποσοστό 6,93%, ενώ το ποσοστό αυτής κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση ήταν 9,99%.

